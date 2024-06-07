İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

İbn-i Sina vücudu temizlemeye fayda sağlayan bitkilerle ilgili yüzyıllar öncesinden reçeteyi yazdı. Günümüzde de hala kullanılan reçete, vücudu temizleyerek pek çok derde deva oluyor. İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllar öncesinden tavsiye ettiği bitkiler… İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Pek çok derde deva olan tarifleri, vücudun temizlenmesine fayda sağlayarak sağlık için büyük katkılar sağlıyor.