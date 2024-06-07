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İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

2024-06-07 18:02:38
İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

İbn-i Sina vücudu temizlemeye fayda sağlayan bitkilerle ilgili yüzyıllar öncesinden reçeteyi yazdı. Günümüzde de hala kullanılan reçete, vücudu temizleyerek pek çok derde deva oluyor. İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllar öncesinden tavsiye ettiği bitkiler… İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Pek çok derde deva olan tarifleri, vücudun temizlenmesine fayda sağlayarak sağlık için büyük katkılar sağlıyor.

#1
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Pek çok derde deva olan tarifleri, vücudun temizlenmesine fayda sağlayarak sağlık için büyük katkılar sağlıyor.

#2
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği besinler; Sedef Otu: Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendiriyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenliyor ve öksürükleri kesiyor.

#3
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Ispanak: Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor.

#4
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Akasma: Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir. Bu nedenle Akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür uygulayarak içemezsiniz.

#5
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Yabani tere: Bu bitki iştah açıyor, hazmı kolaylaştırıyor, bronşları temizliyor, öksürük sökücü özelliği gösteriyor ve böbreklerle idrar yollarını temizliyor.

#6
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Ayrıca karaciğer hastalıklarına fayda sağlıyor.

#7
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Çalışmalar, tere gibi kalsiyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin osteoporoz riskini azaltmada işe yaradığını göstermektedir.

#8
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Kalsiyum kemiklerin onarılması ve yapılmasında rol oynar

#9
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

ve bu yararlı aktiviteden sorumlu hücreler olan osteoblastların üretiminde bir artışa neden olur.

#10
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Bu bitki iştah açıyor, hazmı kolaylaştırıyor, bronşları temizliyor, öksürük sökücü özelliği gösteriyor ve böbreklerle idrar yollarını temizliyor. Ayrıca karaciğer hastalıklarına fayda sağlıyor.

#11
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Çalışmalar, tere gibi kalsiyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin osteoporoz riskini azaltmada işe yaradığını göstermektedir. Kalsiyum kemiklerin onarılması ve yapılmasında rol oynar ve bu yararlı aktiviteden sorumlu hücreler olan osteoblastların üretiminde bir artışa neden olur.

#12
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Tere ayrıca kemik yoğunluğunun korunmasında etkileşimli bir besin maddesi olarak doğrudan rol oynayan iyi bir folat kaynağıdır. Menopoz sonrası kadınlar da folattan diyetlerinde osteoporozu önleyici olarak fayda görebilirler.

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