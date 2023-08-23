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Sağlık
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İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

2023-08-23 07:56:36
İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

İbn-i Sina vücudu temizlemeye fayda sağlayan bitkilerle ilgili yüzyıllar öncesinden reçeteyi yazdı. Günümüzde de hala kullanılan reçete, vücudu temizleyerek pek çok derde deva oluyor. İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllar öncesinden tavsiye ettiği bitkiler… İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Pek çok derde deva olan tarifleri, vücudun temizlenmesine fayda sağlayarak sağlık için büyük katkılar sağlıyor.

#1
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldır kullanılmaya devam ediyor. Pek çok derde deva olan tarifleri, vücudun temizlenmesine fayda sağlayarak sağlık için büyük katkılar sağlıyor.

#2
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Ispanak: Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor.

#3
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bitkiler, insan sağlığına büyük faydalar sağlıyor. Söz konusu bitkiler vücudu temizleyerek, sağlıklı yaşam konusunda büyük ölçüde fayda sağlıyor.

#4
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına da faydalıdır. Ek olarak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunuyor.

#5
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği besinler; Sedef Otu: Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendiriyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenliyor ve öksürükleri kesiyor.

#6
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Akasma: Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor.

#7
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir. Bu nedenle Akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür uygulayarak içemezsiniz.

#8
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Akasma bitkisi zehirli olmasına rağmen birçok hastalığa karşı bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Akasma bitkisinin kullanım alanlarının başında genital rahatsızlıklar özellikle erkek genital hastalıkları için tedavi edici özellikler taşır.

#9
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Bunların haricinde Akasma erkeklerde ve kadınlarda genital gücün artmasında katkı sağlar. Akasma bitkisi Anatominizin sağlam bir şekilde işleyişini bozacak zararlı mikroorganizmaların yok edilmesinde müthiş bir etki sağlayarak bir çok organizmayı yok etmede yardımcı olur.

#10
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Yabani tere: Bu bitki iştah açıyor, hazmı kolaylaştırıyor, bronşları temizliyor, öksürük sökücü özelliği gösteriyor ve böbreklerle idrar yollarını temizliyor. Ayrıca karaciğer hastalıklarına fayda sağlıyor.

#11
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Tere C vitamini açısından zengindir Tere, içeriğindeki C vitamini özelliği sayesinde vücudu hastalıklardan koruyabilir. Özellikle akciğerleri temizlemeye yardımcı olması ile bilinen, sigara içenlere tavsiye edilen, solunum yolunu rahatlatıp, ödem azaltıp, idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen tere, vücudu baştan aşağı yeniliyor diyebiliriz

#12
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bitki çok zehirli bir bitkidir. Bu nedenle Akasma bitkisini mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Akasma bitkisinin zehirli olmasından dolayı bu bitkiyi çay şeklinde bir kür uygulayarak içemezsiniz.

#13
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Akasma bitkisi zehirli olmasına rağmen birçok hastalığa karşı bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Akasma bitkisinin kullanım alanlarının başında genital rahatsızlıklar özellikle erkek genital hastalıkları için tedavi edici özellikler taşır.

#14
Foto - İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor!

Bunların haricinde Akasma erkeklerde ve kadınlarda genital gücün artmasında katkı sağlar. Akasma bitkisi Anatominizin sağlam bir şekilde işleyişini bozacak zararlı mikroorganizmaların yok edilmesinde müthiş bir etki sağlayarak bir çok organizmayı yok etmede yardımcı olur.

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