İbn-i Sina binlerce yıl önce uyarmıştı: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Sırrını hiç duymamıştık

İbn-i Sina, yüzyıllar önce o besinin kabukları konusunda uyarmıştı. Çöpe atmak yerine dolaba kaldırılmasını tavsiye eden İbn-i Sina, bin bir derde deva olduğunu kitabında vurgulamıştı. Özellikle bağırsak ve mide sorunlarına iyi geliyor. Türkiye'de çok sayıda ilde yetişen ve tadı bal gibi tatlı olan kavun çok sevilir. Meyve sofralarının vazgeçilmezleri arasında kavun da yer alıyor. İşte faydası kabuklarında olan o besin...