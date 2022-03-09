2022-03-09 14:35:05 İbn-i Şerif binlerce yıl önce duyurdu! Diş ağrısını anında kesiyor
15. yüzyılda yaşamış Osmanlı Devleti'nin önemli hekimlerinden İbn-i Şerif'in Yâdigâr adlı tıp kitabında önerdiği şifalı besinler hastalıklara doğal çözüm arayanlar için birebir. Ünlü Osmanlı hekiminin kitabında bulunan şifalı besinlerden olan sarımsak, diş ağrısı için doğal tedavi arayanlar tarafından merak ediliyor. İşte İbn-i Şerif'in diş ağrısı tedavisi için binlerce yıl önce tavsiye ettiği doğal yöntem sarımsak...