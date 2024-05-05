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İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

2024-05-05 12:16:04
İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldığını, hastanenin limitli kapasite ve kaynaklarla çalışmayı sürdürdüğünü duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı'nın işlettiği Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi ve çevresine büyük zarar verdi. Yıkımın boyutuna ve sınırlı kaynaklara rağmen, hastane kısmen ve sınırlı bir kapasiteyle çalışmaya devam etmekte. Hastaneyi yeniden inşa etmeyi ve tüm hizmetleri kademeli olarak başlatmayı ummaktayız” denildi.

#1
Foto - İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldığını, hastanenin limitli kapasite ve kaynaklarla çalışmayı sürdürdüğünü duyurdu.

#2
Foto - İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

Örgüt tarafından paylaşılan görüntüde, hastane ve çevresindeki enkaz yer aldı. Hastane içinde ise bazı bölümlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.

#3
Foto - İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı'nın işlettiği Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi ve çevresine büyük zarar verdi.

#4
Foto - İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

Yıkımın boyutuna ve sınırlı kaynaklara rağmen, hastane kısmen ve sınırlı bir kapasiteyle çalışmaya devam etmekte.

#5
Foto - İblis’in çocukları gözünü hastanelere dikti! Bu kez de Al-Amal Hastanesi ve çevresini hedef aldılar

Hastaneyi yeniden inşa etmeyi ve tüm hizmetleri kademeli olarak başlatmayı ummaktayız” denildi.

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