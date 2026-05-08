Dengeleri değiştirecek gelişme: Türkiye patlamadan yok eden füzeyi sahaya sürdü

ROKETSAN'ın büyüme ve finansal hedefleri hakkında da bilgi veren İkinci, şirketin Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma şirketlerinden biri olduğunu, dünyada Baykar'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci, küresel sıralamada ise 11. savunma şirketi konumunda bulunduğunu aktardı. Son 3-4 yıldır her yıl dolar bazında yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme trendi yakaladıklarına işaret eden İkinci, finansal hedeflere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçen seneyi 750 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamı ile kapattık. Bu sene onu 1 milyar doların üzerinde yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme ile kapatmak istiyoruz. 2025'i 2 milyar doların üzerinde bir ciro ile kapattık. Bu sene 3 milyarın çok üzerinde bir ciro ile kapatacağımızı değerlendiriyoruz. Hatta çok daha üzerine çıkacağımızı değerlendiriyoruz. Üretim altyapılarının kapasitesi arttıkça, ürün ve üretimle ilgili kabiliyet arttıkça bu böyle çok katmanlı olarak yukarıya doğru taşınan bir süreç olacak. Bizim tahminimiz önümüzdeki 5 yıl boyunca dünyanın en hızlı büyüyen savunma şirketlerinden bir tanesi ROKETSAN olacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Elde etmiş olduğumuz veriler de finansal veriler de bunu gösteriyor. Ama asıl büyük veri ROKETSAN'ın uluslararası ve ulusal anlamda almış olduğu sipariş miktarları. Buna da baktığımız zaman neredeyse 2-3 katlık bir büyümeden bahsediyoruz bu dönem içerisinde. Bu ROKETSAN'ın önümüzdeki dönem hızlı bir şekilde büyüyeceğinin en net göstergelerinden bir tanesidir diyebiliriz." Murat İkinci, elde ettikleri ulusal ve uluslararası sipariş miktarlarında da bu dönem içerisinde 2-3 katlık bir büyüme yaşandığını, bunun şirketin hızlı ivmelenmesinin en net göstergelerinden biri olduğunu söyledi. İkinci, Anadolu Ajansı ve Teknoloji Masası'na, sektörün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.