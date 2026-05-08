Dengeleri değiştirecek gelişme: Türkiye patlamadan yok eden füzeyi sahaya sürdü

İkinci, çığır açıcı teknolojileri kendi teknolojilerine entegre edenlerin başarılı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapay zeka teknolojisini 3 alanda değerlendiriyoruz. İlki bizim kendi füzelerimize, hava savunma füzelerimize, seyir füzelerimize ve diğer bütün aslında akıllı mühimmatlarımızın içinde kendilerince karar verebilecek, doğru hedefi, angajmanı, doğru şartlar altında yapabilecek yapay zeka modüllerini, yapay zeka algoritmalarını entegre etmeye çalışıyoruz. Silah sistemlerimizin kabiliyetini artırmak için yapay zekayı kullanıyoruz. Bundan sonraki komuta kontrol sistemlerini ve harekat sistemlerini mümkün olduğunca otonom bir yapıya sokmak istiyoruz çünkü artık o kadar hızlı cereyan eden bir savaş ortamı var. Bu ortam içerisinde insanın karar vermesini kolaylaştıracak yapay zeka algoritmaları, bununla ilgili bilgisayar sistemlerinin bu işin yükünün çok büyük bir kısmını alması gerekiyor. Bu özellikle hava savunma gibi saniyelerin çok değerli olduğu alanlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Son olarak kendi üretimlerimizde ROKETSAN'ı bir fabrika, üretim merkezi veya sanayi merkezi olarak düşündüğünüzde, üretimlerimizin artırılması, optimize edilmesi, üretim altyapılarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yapay zeka mekanizmalarını işin içerisine dahil ediyoruz."