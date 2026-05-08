Hatay'da 'Türkiye'nin COP31'e giden yolu: Dirençli Şehirler Programı: Türkiye'ye büyük övgü...
Hatay’da düzenlenen “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” programında konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde ve Hatay özelinde yürütülen çalışmaları anlatarak, “Tarihin en büyük kentsel yeniden inşa sürecini yeni bir yol haritasına çevirdik. Bu yol; verimlilik, çevre dostu yapılar, Sıfır Atık, akıllı sistem yönetimi ve sürdürülebilir yerleşim ilkeleri üzerine kuruldu. Deprem sonrası yarım milyon konutu neredeyse sıfır enerjili bina konseptine göre tasarladık ve enerji tüketimini yüzde 39 ve buradaki sera gazı emisyonunu da yüzde 38 azaltmış olduk” dedi. Hatay’ın COP31'de ‘dayanıklı şehirler’ başlığına örnek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “COP31'de dayanıklı şehirlerin desteklenmesini uluslararası iklim gündeminin temel önceliklerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Küresel çapta hep birlikte binaların emisyonunu azaltmalıyız. Yeşil bina sertifikasyonlarını hep birlikte güçlendirmeliyiz” diye konuştu. Toplantıda konuşan BM-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da deprem bölgesindeki İnşa Seferberliğinden övgüyle bahsetti, Türkiye’nin ‘dirençli şehirler nasıl olmalı?’ sorusunun cevabını gerçek yapılarla dünyaya gösterdiğini belirtti.