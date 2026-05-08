Hatay'da 'Türkiye'nin COP31'e giden yolu: Dirençli Şehirler Programı: Türkiye'ye büyük övgü...

“Birlikten kuvvet doğar” inancıyla Türkiye’nin dirençli şehir kurma alanındaki tecrübesini COP31’de dünyayla paylaşacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün ihtiyacımız olan ruh budur. İklim değişikliğine karşı birlik, afet risklerine karşı dayanışma, dirençli şehirler için hep birlikte ortak irade... Türkiye olarak bu alandaki tecrübemizi, birikimimizi küresel ölçekte tüm insanlık alemiyle paylaşmak istiyoruz” dedi. Türkiye’de zorlu coğrafya ve iklim koşullarında yetişen 'Anadolu Karanfili'ni dirençli şehirlere örnek gösteren Bakan Kurum, şu çağrıyı yaptı: Bu çiçek dağların zirvesinde yetişir. Zorluğa rağmen kök salar. Rüzgara rağmen ayakta kalır. Soğuğa rağmen rengini hep korur. İşte şehirler de bu çiçek gibi dirençli olabilir. Yeter ki kökleri sağlam, insan merkezli, bilimi rehber, ortak aklı ve dayanışmayı esas alan bir yapıda olsun. Hatay'dan yükselen bu çağrı yalnızca ülkemiz için değil; bölgemiz, dünya şehirleri için, insanlığın ortak geleceği içindir. Acılardan ders çıkaran, hep birlikte dünyada kardeşliği büyüten ve geleceğe inanan tüm insanların çağrısıdır. BM-HABITAT İCRA DİREKTÖRÜ: TÜRKİYE, DÜNYA İÇİN DİRENÇLİLİK MODELİ Toplantıda konuşan BM-HABITAT İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach da Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü İnşa Seferberliğinden övgüyle bahsetti. Rossbach, “Türkiye, dünya için dirençlilik modeli ifade ediyor. Sadece 3 yılda 455 binden fazla dirençli konut daha öncesinde hiç görülmemiş özel ve kamu seferberliğiyle beraber, Bakanlık ile TOKİ liderliğinde ortaya çıkarıldı. 11 ilde gerçekleştirilen kapsamlı mikro bölgeleme çalışmaları her fay hattını haritalandırdı ve yüksek riskli bölgelerde yeniden yapılaşmanın önüne geçildi. Bunlar sadece ev değil; bunlar şehirler, ayakta kalmak üzere yeniden tasarlanmış şehirler” dedi.