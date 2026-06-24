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İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İstanbul Boğazı’nın en gözde noktalarından Üsküdar Vaniköy’de, geçmişte organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ve ‘kediciklerinin’ sığınağı olan, ardından Rus milyarder Roman Abramoviç’e satılan lüks malikânedeki geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir dönem eski İBB yönetimine yönelik ortaya atılan '1 milyon dolarlık rüşvet çarkı’ iddiaları ve Çevre Bakanlığı'nın incelemeleriyle siyasetin gündemine oturan, geçirdiği yasal yenilenme sürecinin ardından oturuma hazır hale getirilen Boğaz'ın kalbindeki o villanın son hali havadan görüntülendi.

#1
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İstanbul Boğazı’nın yeşil dokusu ve tarihi mirası, İBB odaklı milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve küresel sermaye ortaklığıyla bir kez daha hançerlendi. Üsküdar Vaniköy’de bulunan, geçmişte kamuoyunun yakından tanıdığı organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ve militanlarının ahlaksızlık üssü olarak kullandığı meşhur malikâne yeni sahibi tarafından restore edildi.

#2
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İstanbul Boğazı'nın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen lüks villanın tartışmalara neden olan tadilat çalışmalarının ardından son hali havadan görüntülendi.

#3
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

Kaçak olduğu tartışmalarıyla uzun süre gündemde kalan villa için dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan talimat verdiği öne sürülmüştü.

#4
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

Daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialarla gündeme gelen İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'deki lüks villa havadan görüntülendi.

#5
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

Tadilatların bittiği görülen ve Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen villa, köprü manzarasına sahip konumu ve ağaçlık alanın içinde olan arazisiyle dikkat çekiyor.

#6
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti.

#7
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yapmıştı.

#8
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edilmiş ve inşaat faaliyetleri durdurulmuştu.

#9
Foto - İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı öne sürülmüştü.

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