İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali

İstanbul Boğazı’nın yeşil dokusu ve tarihi mirası, İBB odaklı milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve küresel sermaye ortaklığıyla bir kez daha hançerlendi. Üsküdar Vaniköy’de bulunan, geçmişte kamuoyunun yakından tanıdığı organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ve militanlarının ahlaksızlık üssü olarak kullandığı meşhur malikâne yeni sahibi tarafından restore edildi.