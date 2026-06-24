İBB’nin 1 milyon dolar rüşvet istediği söylenmişti! İşte boğaza nazır villanın son hali
İstanbul Boğazı’nın en gözde noktalarından Üsküdar Vaniköy’de, geçmişte organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar ve ‘kediciklerinin’ sığınağı olan, ardından Rus milyarder Roman Abramoviç’e satılan lüks malikânedeki geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir dönem eski İBB yönetimine yönelik ortaya atılan '1 milyon dolarlık rüşvet çarkı’ iddiaları ve Çevre Bakanlığı'nın incelemeleriyle siyasetin gündemine oturan, geçirdiği yasal yenilenme sürecinin ardından oturuma hazır hale getirilen Boğaz'ın kalbindeki o villanın son hali havadan görüntülendi.