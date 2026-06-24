İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar
İstanbul Sarıyer'de yaşayan onlarca aile, bir sabah uyandıklarında tapularının ihale yoluyla özel şirketlere devredildiğini öğrendi. Boğaz manzaralı evler için hak sahiplerinin hesaplarına 1 milyon 270 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında ödeme yapıldığı ifade edilirken, mahalle sakinleri evlerinin gerçek değerinin çok daha yüksek olduğunu savunarak tahliye yerine yerinde dönüşüm talep etti.