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İstanbul’da "Yok artık" dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar

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İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar

İstanbul Sarıyer'de yaşayan onlarca aile, bir sabah uyandıklarında tapularının ihale yoluyla özel şirketlere devredildiğini öğrendi. Boğaz manzaralı evler için hak sahiplerinin hesaplarına 1 milyon 270 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında ödeme yapıldığı ifade edilirken, mahalle sakinleri evlerinin gerçek değerinin çok daha yüksek olduğunu savunarak tahliye yerine yerinde dönüşüm talep etti.

#1
Foto - İstanbul’da "Yok artık" dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar

İstanbul Sarıyer'de bulunan Poligon Mahallesi'nde yaşayan onlarca aile, tapularının ihale yoluyla özel şirketlere devredildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinleri, yıllardır yaşadıkları evlerden çıkarılmak istenmelerine tepki göstererek yerinde dönüşüm talebinde bulundu. Sarıyer Poligon Mahallesi'nde yaklaşık 35 hanenin bulunduğu 7 binayı kapsayan süreç, bölgenin 2021 yılında "rezerv yapı alanı" ilan edilmesiyle başladı. Sözcü'nün haberine göre karara karşı dava açan hak sahipleri ilk aşamada iptal kararı alsa da, istinaf mahkemesinin kararı bozmasıyla hukuki süreç devam etti.

#2
Foto - İstanbul’da "Yok artık" dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar

2023 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerin ardından bölge için pay satış ihalesi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, evlerinin satışa çıkarıldığını muhtarlığa yapılan tebligatla öğrendiklerini belirtti. İddiaya göre bazı hak sahiplerinin hesaplarına bilgileri dışında ödeme yapılırken, tapuların Pelit İnşaat ve Nar Enerji'ye devredildiği öne sürüldü. Boğaz manzaralı daireler için yatırılan bedellerin 1 milyon 270 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında değiştiği belirtildi.

#3
Foto - İstanbul’da "Yok artık" dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar

Davalar sürerken bölgede yıkım hazırlıklarının başladığı iddia edildi. Uzun yıllardır aynı mahallede yaşayan vatandaşlar ise evlerinden ayrılmak istemediklerini belirterek tahliye yerine yerinde dönüşüm talebinde bulunuyor. Bir mahalle sakini, süreç boyunca muhatap bulamadıklarını belirterek şunları söyledi: "Bir sabah kalktığımızda tapularımızın satıldığını öğreniyoruz. Ben 1984 yılından beri buradayım. Burada 60-70 kişi var. Bir kişinin bile haberi olmaz mı bu satıştan? Sarıyer'in gözde semtlerinden birisi burası, metrekaresini 41 bin lira para yatırıp aldılar. Satacakları evlerin değeri 50 milyon ile 150 milyon arası. İnsanın temel ihtiyacı barınma, biz en temelini kaybediyoruz bu şekilde. Ne devlet var yanımızda ne muhatap olacak hiç kimse."

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