İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar

Davalar sürerken bölgede yıkım hazırlıklarının başladığı iddia edildi. Uzun yıllardır aynı mahallede yaşayan vatandaşlar ise evlerinden ayrılmak istemediklerini belirterek tahliye yerine yerinde dönüşüm talebinde bulunuyor. Bir mahalle sakini, süreç boyunca muhatap bulamadıklarını belirterek şunları söyledi: "Bir sabah kalktığımızda tapularımızın satıldığını öğreniyoruz. Ben 1984 yılından beri buradayım. Burada 60-70 kişi var. Bir kişinin bile haberi olmaz mı bu satıştan? Sarıyer'in gözde semtlerinden birisi burası, metrekaresini 41 bin lira para yatırıp aldılar. Satacakları evlerin değeri 50 milyon ile 150 milyon arası. İnsanın temel ihtiyacı barınma, biz en temelini kaybediyoruz bu şekilde. Ne devlet var yanımızda ne muhatap olacak hiç kimse."