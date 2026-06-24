  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
55 yaşında üniversiteli 59 yaşında mezun! Eğitim hayalini torunu ile gerçekleştirdi Gençlerde kalp krizi vakaları neden artıyor? Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi Daha temiz çevre daha güvenli sürüş! TÜVTÜRK’ten tüm araç sahiplerine çağrı Türkiye beşik gibi sallanıyor: İşte deprem riski en şok olan iller! Büyük şifa kaynağı: Kimse yüzüne bakmıyor: Yol kenarında bile yetişiyor! Diyabetlilerin kurtarıcısı Yüksekova'da 241'inci girişim Mobil intiharkolik yine beceremedi İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı: Hesaplarına para bile yatırmışlar
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar

Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirket Alarko Holding dikkat çeken bir satışa imza attı. Sarış kararı KAP'a ilan edildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar

CNBCN'de yer alan habere göre, Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından 19 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Bağlı ortaklık Alarko Enerji A.Ş.'ye ait Tuzla'daki taşınmazın satışına ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanması hakkında açıklama yapıldı.

#2
Foto - Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar

Bağlı ortaklık Alarko Enerji Anonim Şirketi ("Alarko Enerji") ile Sınırlı Sorumlu Angim Tuzla Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında, Alarko Enerji'ye ait İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, Kanlımandıra Mevkii, 4723 no.lu parselde 23.570,67 metrekare olarak kayıtlı taşınmazın vadeli olarak satışına ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanması konusunda mutabakata varıldığı 10.06.2026 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

#3
Foto - Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar

Söz konusu taşınmaz satış vaadi sözleşmesi KDV hariç 1.737-348.750-TL bedelle bugün itibarıyla imzalandı. Konuya ilişkin gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi
Gündem

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Tesettürlü kadınların Mersin'de yaşadıkları sitede havuza alınmadıklarının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medyada “Kapalılar imha e..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!
Gündem

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

CHP'den ayrılarak ani kararla AK Parti’ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den neden istifa ettiği sorusuna "Çok farklı olayla..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mekke'de yürek yakan görüntü! Sivaslı Ali amca sokaklarda yaşıyor
Yaşam

Mekke'de yürek yakan görüntü! Sivaslı Ali amca sokaklarda yaşıyor

Umre için kutsal topraklara giden Türk vatandaşları, Mekke’nin Aziziye bölgesinde yıllardır zor şartlar altında yaşadığı belirtilen Sivaslı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23