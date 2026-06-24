Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirketten flaş karar: Bir anda sattılar
Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirket Alarko Holding dikkat çeken bir satışa imza attı. Sarış kararı KAP'a ilan edildi. İşte detaylar...
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Türkiye'deki Yahudi sermayeli şirket Alarko Holding dikkat çeken bir satışa imza attı. Sarış kararı KAP'a ilan edildi. İşte detaylar...
CNBCN'de yer alan habere göre, Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından 19 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Bağlı ortaklık Alarko Enerji A.Ş.'ye ait Tuzla'daki taşınmazın satışına ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanması hakkında açıklama yapıldı.
Bağlı ortaklık Alarko Enerji Anonim Şirketi ("Alarko Enerji") ile Sınırlı Sorumlu Angim Tuzla Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında, Alarko Enerji'ye ait İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, Kanlımandıra Mevkii, 4723 no.lu parselde 23.570,67 metrekare olarak kayıtlı taşınmazın vadeli olarak satışına ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanması konusunda mutabakata varıldığı 10.06.2026 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu taşınmaz satış vaadi sözleşmesi KDV hariç 1.737-348.750-TL bedelle bugün itibarıyla imzalandı. Konuya ilişkin gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecek.
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