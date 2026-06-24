Büyük şifa kaynağı: Kimse yüzüne bakmıyor: Yol kenarında bile yetişiyor! Diyabetlilerin kurtarıcısı
Yol kenarında bile yetişen bu şifa kaynağı diyabet hastaları için fayda sağlıyor...
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Yol kenarında bile yetişen bu şifa kaynağı diyabet hastaları için fayda sağlıyor...
Bazı bitkiler ne bakım ister ne özel bir toprak… Fakat bu bitkiler vücutta doğal insülin etkisi oluşturarak kan şekerini dengeliyor. Çoğu insanın 'yabani ot' diyerek basıp geçtiği, yol kenarlarında kendiliğinden büyüyen bu bitki meğer tam bir şifa deposuymuş! Bilim insanlarının da radarına giren ve kan şekerini bıçak gibi kesen karahindiba bitkisinden bahsediyoruz. Bu bitki, diyabet hastalarının yeni umudu oluyor. İşte yanından her gün geçtiğiniz ama fark etmediğiniz o bitki ve bilinmeyen faydaları...
Doğanın bize sunduğu faydaları çoğu zaman en yakınımızdayken bile fark edemiyoruz. Yol kenarlarında, boş tarlalarda, hatta kaldırım taşlarının arasından fışkıran ve çoğumuzun "yabani ot" diyerek dönüp bakmadığı o bitki, tam bir şifa deposuymuş! Özellikle yüksek kan şekeriyle mücadele edenlerin ve diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak bu gizli kahraman: Karahindiba!
Pek çok insanın bahçesinde görse kopardığı, sarı çiçekleriyle bilinen bu mütevazı bitki, modern tıbbın ve geleneksel şifanın radarına takıldı. İşte her gün yanından geçip gittiğimiz o bitkinin diyabet üzerindeki mucizevi etkileri... Kan Şekerini Adım Adım Dengeliyor Karahindiba, içinde barındırdığı özel bileşikler (özellikle hindiba asidi ve klorojenik asit) sayesinde vücudun insülin salgılamasını teşvik ediyor. Bu da yemeklerden sonra ani şeker yükselmelerinin önüne geçiyor ve kan şekerinin gün içinde dengede kalmasına yardımcı oluyor.
Yapılan araştırmalar, karahindibanın kas hücreleri tarafından glikozun emilimini artırdığını gösteriyor. Yani kandaki fazla şekerin hücreler tarafından enerjiye dönüştürülmesini kolaylaştırarak, doğal bir insülin etkisi yaratıyor.
Diyabetin vücutta yarattığı en büyük tahribatlardan biri antioksidan dengesini bozmasıdır. Yol kenarında adeta kendi kendine savaşarak büyüyen bu bitki, yüksek antioksidan içeriğiyle diyabete bağlı organ hasarlarının önüne geçilmesine destek oluyor, idrar söktürücü özelliğiyle de vücuttaki ödemi atıyor.
Kimsenin yüzüne bakmadığı bu şifa kaynağını tüketmenin en yaygın yolu çayını yapmak. Kurutulmuş karahindiba yapraklarını sıcak suda 5-10 dakika demleyerek günde bir fincan tüketebilirsiniz. Ayrıca taze yaprakları iyice yıkandıktan sonra salatalara da harika bir aroma katıyor.
Doğada kendiliğinden yetişen bu bitkileri toplarken egzoz dumanına maruz kalmamış, temiz bölgelerden seçmeye dikkat edilmelidir. Ayrıca kronik rahatsızlığı olanlar ve ilaç kullananlar, hamileler ve çocuklar tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdır.
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