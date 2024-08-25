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İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

2024-08-25 15:53:35
İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Vaniköy'de inşa edilen kaçak villa, yalnızca tarihi dokuya zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda asırlık ağaçların katledilmesine de yol açtı. Bu vahim durumu örtbas etmek için Kandilli Rasathanesi ve devlete ait koru, uzaktan kumandalı sürgülü demir kapılar ve tel örgülerle adeta gasp edildi. Tüm bu skandallar yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetkilileri sessizliğini korudu, kılını bile kıpırdatmadı. Bu sessizlik, İBB'nin olaylara göz yummakla suçlanmasına neden oldu.

#1
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy semtinde yer alan ve İstanbul Boğazı'nın adeta göbeği olan ormanlık alandaki kaçak inşaat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kaçak yapılaşmaya göz yumması ülke gündemine oturdu.

#2
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Kaçak inşaat ihbarı üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapmak istemiş, ancak ne bakanlık görevlileri ne de basın mensupları içeri alınmıştı.

#3
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Yoğun tepkilerin ardından açılan demir sürgülü kapının, aslında Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi'nin de içinde yer aldığı piknik alanı olarak vatandaşların kullanımına açık, kamuya ait olan bir koruya girişi engellediği ortaya çıktı.

#4
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Ayrıca çekilen tel örgülerle yaklaşık 20 dönümlük koru ve tapulu yeşil alanın gasp edilmesine İBB ve Üsküdar Belediyesi tarafından göz yumulduğu belirtiliyor.

#5
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

2 kilometre kala konulan kilitli demir kapıyla, ağaç katliamının ve kaçak inşaatın gizlenmek istendiği değerlendirildi. Kamu arazisine yapılan güvenlik kameralı, demir sürgülü kapının üzerinde yazan "Özel mülktür, girilemez" yazısı da dikkatlerden kaçmıyor.

#6
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan parsel sorgulama uygulamasında Rus oligarka ait 11.5 dönümlük arazinin içinde 200 metrekare bir metruk yapının dışında hiçbir kayıtlı bina bulunmuyor.

#7
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Bakanlık yetkililerinin kaçak villada yaptığı son incelemede, kamu arazisine yapılan uzaktan kumandalı kapı, güvenlik kameraları ve tel örgülerle gerçekleştirilen koru işgali tüm açıklığıyla görülüyor.

#8
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Kamuoyu, İBB ve Üsküdar Belediyesi yetkililerinin yaklaşık 20 dönümlük korunun gasp edilmesine neden göz yumulduğunu soruyor.

#9
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

YALAN ÜSTÜNE YALAN Türkiye, 3 gündür İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında İBB'nin göz yummasıyla yapılan kaçak villayı konuşuyor.

#10
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi öngörünüm alanında kaçak villa inşaatına yol verdiği ortaya çıkınca paniğe kapılan İBB yönetimi alelacele yaptığı "Biz 16 Ağustos'ta zaten suç duyurusu yapmıştık" açıklamasıyla kendini aklamaya çalıştı.

#11
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Ancak İBB'nin izinsiz inşaata suç duyurusu dilekçesini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 22 Ağustos sabahı yaptığı denetimin ardından aynı gün 16.41'de savcılığa sunduğu ortaya çıktı.

#12
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Oysaki bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, 13.39'da inşaat durdurulmuştu. İşte İBB'nin yalanını çürüten 22 Ağustos kronolojisi:

#13
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

00.19: İBB'YE UYARI YAZISI İLETİLDİ İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı iletti.

#14
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

10.00: BAKANLIK EKİPLERİ İNŞAATTA İNCELEME YAPTI İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inşaatta inceleme gerçekleştirdi.

#15
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

12.14: İBB'DEN 'BİZ 16 AĞUSTOS'TA ZATEN SUÇ DUYURUSU YAPMIŞTIK' AÇIKLAMASI GELDİ İBB 16 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu iddia ederek "İnşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir" açıklaması yaptı.

#16
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

13.39: BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşaatı durdurduğunu kamuoyuna açıkladı.

#17
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

16.41: İBB SUÇ DUYURUSUNU SAVCILIĞA VERDİ İBB suç duyurusunu mesai sonunda savcılığa verdi.

#18
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

ÇEVRE DERNEKLERİ SUSPUS Vanıköy'de kaçak villa inşaat için 100 kayın ağacının kesilerek yeşil katliamı yapılması karşısında çevre derneklerinden tek bir ses yükselmedi.

#19
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Gezi kalkışmasında ağaç üzerinden kaos planlarını uygulamaya koyan çevreler sorumlu İBB olunca derin bir sessizliğe büründü.

#20
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) olayın üzerinden günler geçmesine rağmen sessizliğini koruyor.

#21
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Konuyla ilgili ulaştığımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Konuyla ilgili bir bilgim yok, ben Ankara'dayım. Olaydan da haberim yok" dedi.

#22
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Çevre dernekleri ve odaların Vaniköy talanı karşısında sessizliğe bürünmesi sosyal medyada aralarında ünlü isimlerin de olduğu kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

#23
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

İşte o mesajlardan bazıları: Servet Beki: Gezi vandalları neredesiniz? Mesele ağaç değildi di mi?" Öznur Küçüker Sirene: Mesele hiçbir zaman ağaç olmadı.

#24
Foto - İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Enver Aysever: İnsanın ilkesi olur. Roma'ya belediye başkanının tatil çantası olarak gidersen hesap soramazsın.

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