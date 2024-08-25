İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

Vaniköy'de inşa edilen kaçak villa, yalnızca tarihi dokuya zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda asırlık ağaçların katledilmesine de yol açtı. Bu vahim durumu örtbas etmek için Kandilli Rasathanesi ve devlete ait koru, uzaktan kumandalı sürgülü demir kapılar ve tel örgülerle adeta gasp edildi. Tüm bu skandallar yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetkilileri sessizliğini korudu, kılını bile kıpırdatmadı. Bu sessizlik, İBB'nin olaylara göz yummakla suçlanmasına neden oldu.