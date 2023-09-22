İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Fransız basınında böyle bir haber çıkmadı iddiasında bulunan Ongun, yazıdan bağımsız olarak Türkiye'nin güncel konularının anlatıldığı fotoğraf ve karikatürleri görmezden geldi. Türkiye'ye özel bir sayı çıkartan ve ülkemizi sembolize eden fotoğraf ve karikatürlere yer veren derginin 39. Sayfasında, vatandaşların bozulan İETT otobüslerini iterken görüntüleri defalarca medyaya yansıyan bir görsel karikatürize edilerek yayımlandı. Türkiye'yi, vatandaşların otobüsleri ittiği bir ülke olarak anılmasındaki sorumluluklarını görmezden gelen Ongun'un tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.