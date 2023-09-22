2023-09-22 13:20:29 İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür
Türkiye Yüzyılı için Fransız gazetesi Le Monde tarafından hazırlanan 100 sayfalık dergideki bir görselin İstanbul ve İmamoğlu eleştirisi içinde olması İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından hazmedilemedi. Yazıdan bağımsız olarak Türkiye'nin ele aldığı güncel konulara ve sorunlara yer veren Le Monde, 39. sayfasında, vatandaşların bozulan İETT otobüslerini iterken görüntüleri defalarca medyaya yansıyan bir görsel karikatürize edilerek yayımlandı. Daha önce de yürüyen merdiven yalanıyla gündeme gelen Ongun'un tavrı ise gözlerden kaçmadı.