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İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

2023-09-22 13:20:29
İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Türkiye Yüzyılı için Fransız gazetesi Le Monde tarafından hazırlanan 100 sayfalık dergideki bir görselin İstanbul ve İmamoğlu eleştirisi içinde olması İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından hazmedilemedi. Yazıdan bağımsız olarak Türkiye'nin ele aldığı güncel konulara ve sorunlara yer veren Le Monde, 39. sayfasında, vatandaşların bozulan İETT otobüslerini iterken görüntüleri defalarca medyaya yansıyan bir görsel karikatürize edilerek yayımlandı. Daha önce de yürüyen merdiven yalanıyla gündeme gelen Ongun'un tavrı ise gözlerden kaçmadı.

#1
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

21 Eylül tarihinde bütün haber sitelerinde yayımlanan ve SABAH'ın da sayfalarında yer verdiği, 'İETT Rezaleti Dünyanın Diline Düştü' başlık haberi sanki sadece SABAH ve A Haber yapmış gibi lanse eden İBB Sözcüsü Murat Ongun büyük bir çarpıtmaya imza attı.

#2
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Türkiye'nin 100. yılı için özel bir sayı hazırlayan Fransız dergisi Le Monde, 100 sayfalık bir dergi yayımladı. Türkiye'nin Osmanlı sürecinden de bahseden derginin 39. sayfasında ise Le Monde, İstanbul'un bitmek bilmez ulaşım çilesini ele alan bir görsel kullandı.

#3
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Görselde Le Monde'nin bozulan İETT otobüslerinin görsellerine yer vererek Türkiye'yi kötü göstermeye çalıştığı açıkça ortaya çıktı.

#4
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Nitekim İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li İBB yönetimi otobüslere bakım işlemleri için gerekli önemi vermemesi nedeniyle sık sık eleştirilirken her geçen gün yolda kalan otobüs haberleri gelmeye devam ediyor.

#5
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşulan İBB'nin başarısızlıklarının yankısı ülke sınırlarını aştı. Arızalanan, yolda kalan, kazalara karışan, denize düşen ve alevlere teslim olan otobüsler Fransız basınında alay konusu oldu.

#6
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Halbuki göreve yeni geldiği zamanlarda "ulaşım sorunu"nu çözmeyi vadeden Ekrem İmamoğlu, Fransız Marianne dergisine bile röportaj vermişti.

#7
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Derginin 39. sayfasında ayrıca NATO ve Türkiye ilişkileri de ele alındı. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise görselde Türkiye'nin kötü gösterilmediğini iddia etti.

#8
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Fransız basınında böyle bir haber çıkmadı iddiasında bulunan Ongun, yazıdan bağımsız olarak Türkiye'nin güncel konularının anlatıldığı fotoğraf ve karikatürleri görmezden geldi. Türkiye'ye özel bir sayı çıkartan ve ülkemizi sembolize eden fotoğraf ve karikatürlere yer veren derginin 39. Sayfasında, vatandaşların bozulan İETT otobüslerini iterken görüntüleri defalarca medyaya yansıyan bir görsel karikatürize edilerek yayımlandı. Türkiye'yi, vatandaşların otobüsleri ittiği bir ülke olarak anılmasındaki sorumluluklarını görmezden gelen Ongun'un tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.

#9
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, büyük bir algı operasyonuna girişse de başarılı olamadı. Ongun'un sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Le Monde'da yayınlanan makale NATO-Türkiye ilişkisi üzerine. Yazıda değil İETT, İstanbul kelimesi dahi geçmiyor." ifadelerini kullansa da, derginin 39. sayfasında yer alan görseli ısrarla görmezden geldi.

#10
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

Nitekim bu Ongun'un ilk skandalı değil. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Altunizade metro istasyonunda İBB'ye ait çalışmayan merdivenleri görüntüleyerek gerçekleri anlattı.

#11
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

HALKI YANILTMAYA ÇALIŞTI Önceki gün bütün haber sitelerinde, 'İETT'nin ulaşım çilesi' başlıklarıyla haber yapılan bir konuyu SABAH'ın sayfalarına taşımasını hazmedemeyen ve bir medya grubunu hedef gösteren bir algı operasyonuna imza atan İBB Sözcüsü Murat Ongun fena çuvalladı. Fransa'nın en önemli yayın organlarından Le Monde, Türkiye'yi incelediği sayısında, sıklıkla bozulan İETT otobüslerinin halini anlatan bir karikatür yayımladı. Karikatürde örnekleri daha önce defalarca medyaya yansıyan, vatandaşların bozulan İETT araçlarını arkadan ittirmesi anlatıldı.

#12
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

YAZIYI BAHANE ETTİ FOTOĞRAFI GÖRMEZDEN GELDİ Ongun bütün bu gerçekleri görmezden gelerek, bir tweet paylaştı ve halkı yanıltmaya çalıştı. Ongun, Le Monde dergisinde İstanbul'daki ulaşım problemini anlatan görseli görmezden gelerek, makalede İETT ve İstanbul kelimeleri geçmiyor algısına sığındı.

#13
Foto - İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür

İÇERİKTEN BAĞIMSIZ OLARAK FOTOĞRAFLAR YER ALIYOR Oysa Türkiye'nin analiz edildiği özel sayının 38. Sayfasında, söz konusu fotoğraf yer alıyor. Derginin her sayfasında, Türkiye'nin güncel siyasetini anlatan fotoğraflar, yazıdan bağımsız olarak sayfalarda karikatür olarak yer buluyor.

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