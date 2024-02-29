İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine, son 50 gün içinde toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet yapıldığı ortaya çıktı. 2019 yerel seçimlerinde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük vaadi trafik sorununu çözmekti. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen trafik daha da kördüğüm haline geldi. Arızalanan metro, yolda kalan, kaza yapan İETT, seferleri azaltılan metrobüs İstanbulluların canından bezmesine neden oldu.