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İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!
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İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

2024-02-29 12:46:08
İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine, son 50 gün içinde toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet yapıldığı ortaya çıktı. 2019 yerel seçimlerinde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük vaadi trafik sorununu çözmekti. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen trafik daha da kördüğüm haline geldi. Arızalanan metro, yolda kalan, kaza yapan İETT, seferleri azaltılan metrobüs İstanbulluların canından bezmesine neden oldu.

#1
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

İstanbul, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin yönetimine geçti.

#2
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Tam 5 yıldır CHP tarafından yönetilen en önemli ve en kalabalık şehir, tarihinin en kötü 5 yılını geçiriyor.

#3
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Bırakın halka hizmet için proje üretilmesini CHP yönetimi, AK Parti tarafından başlatılan projeleri bile sonlandırdı.

#4
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise toplu ulaşımda yaşandı.

#5
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.

#6
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Art arda gelen otobüs arızaları, raylı araçlarda sistem arızaları, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlar, yürüyen merdiven arızaları, İstanbulluları hayattan bezdirdi.

#7
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Yerel seçime 1 ay kala hala bu olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor.

#8
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Bu kapsamda yaşanan olumsuzluklar, halk tarafından İBB’nin Alo 153 çağrı merkezine iletiliyor.

#9
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

#10
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbullu'nun ulaşım çilesi bitmedi.

#11
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Her gün katlanarak artan trafik problemine, bakımsızlıktan sürekli arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüsler ile çalışmayan metrolar da eklendi.

#12
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Bakımsızlıktan yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itekledi, alevlerin yuttuğu araçlar ise CHP'li belediyenin ihmalini gözler önüne serdi.

#13
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Dün akşam yaşananlar ise vatandaşı isyan ettirdi.

#14
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

36ES Aksaray ring-Sultangazi hattını yapan otobüs Edirnekapı'da arıza verdi. Devreye yine evine girmeye çalışan vatandaşlar girdi.

#15
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

İstanbullu, arızalanan otobüsü iteklerken sosyal medyada CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gecikmedi.

#16
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Ekrem İmamoğlu'ndan dert yanan İstanbul halkı, "Bu çile 31 Mart'ta bitecek" dedi.

#17
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

METRO ARIZASI İSTANBUL ULAŞIMINI KİLİTLEDİ: Geçtiğimiz pazartesi günü de İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullu, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edildi.

#18
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

İSTANBUL'DA 5 YILLIK TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ

#19
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise toplu ulaşımda yaşandı.

#20
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.

#21
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

#22
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

#23
Foto - İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

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