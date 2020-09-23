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İBB önünde hareketli anlar! 'Tehdite dönüştü'

2020-09-23 14:59:11
İBB önünde hareketli anlar! 'Tehdite dönüştü'

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin verdiği sözleri tutmaması üzerine taksiciler ve servisçiler İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanarak protesto düzenledi.

#1
Foto - İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakasını protesto için taksiciler ve servisçiler konvoy halinde Saraçhane'de toplandı.

İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakasını protesto için taksiciler ve servisçiler konvoy halinde Saraçhane'de toplandı.

#2
Foto - İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkan taksiciler, Vatan Caddesi'nde toplanıp İBB binası önüne hareket etti.

İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkan taksiciler, Vatan Caddesi'nde toplanıp İBB binası önüne hareket etti.

#3
Foto - Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plakası vereceğini duyurması üzerine de servis şoförleri de İBB önünde toplandı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plakası vereceğini duyurması üzerine de servis şoförleri de İBB önünde toplandı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını protesto eden servis minibüsçüleri de eylem yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını protesto eden servis minibüsçüleri de eylem yaptı.

#5
Foto - Pankart açarak eylem yapan 250 servis minibüsçüsü,

Pankart açarak eylem yapan 250 servis minibüsçüsü,"Tahdit sözünüz tehdit oluyor" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

#6
Foto - Konuya ilişkin konuşan bir servisçi,

Konuya ilişkin konuşan bir servisçi, "Geçmişte İBB eylemlerinde servisçilerin plaka eylemlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yetkililer de gece bile olsa gelip ziyaret ederlerdi. Bu esnafın hakkı için destek olacaklarını söylerlerdi. Şimdi neden gelmiyorlar? İmamoğlu'nun bu esnafa verdiği 'tahdit tehdit olmayacak' sözü var. Şu anda 'tahdit tehdit olmaya başladı'. İmamoğlu 25 Mayıs'tan sonra gelen korsan UBER'cilere plaka vermek istiyor. Bu sayı yaklaşık olarak 30 bin civarındadır. Yani 56 bin 400 olan sayının 100 bine çıkma tehlikesi var. Bunun için biz İBB yetkililerini buraya bekliyoruz" dedi.

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