İBB önünde hareketli anlar! 'Tehdite dönüştü'

Konuya ilişkin konuşan bir servisçi, "Geçmişte İBB eylemlerinde servisçilerin plaka eylemlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yetkililer de gece bile olsa gelip ziyaret ederlerdi. Bu esnafın hakkı için destek olacaklarını söylerlerdi. Şimdi neden gelmiyorlar? İmamoğlu'nun bu esnafa verdiği 'tahdit tehdit olmayacak' sözü var. Şu anda 'tahdit tehdit olmaya başladı'. İmamoğlu 25 Mayıs'tan sonra gelen korsan UBER'cilere plaka vermek istiyor. Bu sayı yaklaşık olarak 30 bin civarındadır. Yani 56 bin 400 olan sayının 100 bine çıkma tehlikesi var. Bunun için biz İBB yetkililerini buraya bekliyoruz" dedi.