İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! “Çok şeyi değiştireceğiz”

Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüme dair halkın heyecanla beklediği adımları İstanbul'un en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçireceklerini söyleyen Kurum, "Ben detaylarına çok yakında düzenleyeceğimiz, 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul Acil Eylem Planımıza dair toplantıda paylaşacağım. Ama sizlere ve tüm İstanbullulara; Türkiye’nin 81 ilinde toplam 465 bin yeni sosyal konut yapan, 2 milyondan fazla insanımıza yuva kuran bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. 46 bin afet konutu yaparak, Elazığ’da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya Manavgat'ta, Muğla'da insanımızın yeni hayatlarına katkı sağlamış bir millet sevdalısı olarak sesleniyorum. Her ilçemizde, her mahallemizde; kimlikli, kişilikli, güçlü, yerinde, gönüllü ve hızlı bir Kentsel Dönüşüm Seferberliği için trafik çilesini, toplu ulaşımdaki sorunları süratle çözecek her şeyimiz hazır, planlarımız hazır, projelerimiz hazır, tüm ekibimizle biz hazırız. İstanbul’u hem depreme hazırlayan; hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkanlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, Bu güzel şehri baştan aşağı afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Annelerimizin, yavrularımızın yüreğindeki endişeyi, korkuyu söküp atacağız" dedi.