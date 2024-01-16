İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! “Çok şeyi değiştireceğiz”

Bugün; 8 binden fazla kurumsal üyesi, 1 milyonu aşkın istihdam gücü ve 15 milyar dolara ulaşan ihracat payı ile milli ekonomimizin, lokomotifi olmuştur. Biz yaptığı her güzel işte ASKON’umuzun yanında olduk. Bundan sonra da inşallah Yeniden İstanbul Yolunda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz dertliyiz. Bizim derdimiz, Sultan Fatih’in emaneti olan Güzel İstanbul’umuzu kalkındırmak. Bizim derdimiz, muradımız; İstanbul’a hizmet etmek. Yegane motivasyonumuz, gündemimiz bu. Çünkü bizim 7 tepeli bu şehre dair endişelerimiz var. 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımıza, sanayicilerimize, esnafımıza, işçi ve emekçi kardeşlerimize dair endişelerimiz var. Mevcut İBB yönetimi tarafından; İstanbul’un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik; bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturulduğunu tüm dostlarımız bize iletiyor, anlatıyor. Açık ve net söylüyorum. Bunlar, kasıtlı olarak İstanbul’u durdurdular. Ama sizin zerre kadar endişeniz olmasın. Biz göreve gelir gelmez, bu iletişimsizliği, bu çözümsüzlük ortamını hemen ortadan kaldıracağız" dedi.