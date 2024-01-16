2024-01-16 18:02:45 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! “Çok şeyi değiştireceğiz”
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ni (ASKON) ziyaret etti. Kurum, İstanbul’da esnafın, sanayicin, ticaret ehlinin daima yanında olacaklarını sonuna kadar destekçisi olacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda üretimin, istihdamın, ihracatın da yüzyılı olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz; bunun için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kararımız kesin ve nettir. Belediyemizle, iş dünyamızla, sizlerle el ele vereceğiz; önce İstanbul’u bu kötü talihten kurtaracağız" dedi.