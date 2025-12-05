I-Tech Robotik yerli teknolojiyle hayvancılıkta otomasyonu artırıyor

Otonom Sistemlerin Verime Katkısı! Geleceği şekillendiriyor! Alakuş, robotik sistemlerin, özellikle hayvancılıkta büyük bir sorun olan iş gücü eksikliğini gidermede kilit rol oynadığını vurguladı. Bu teknolojilerin tarımın otonomlaşmasına katkısını şöyle açıkladı: "Bu robotlar, görevlerini standart periyotlarda ve büyük bir hassasiyetle yerine getirdiği için çiftliklerde doğrudan verim artışı sağlıyor. Örneğin, yem itme robotunun düzenli turları sayesinde hayvanların yeme erişimi standart hale geliyor ve bu, süt veriminde artış olarak gözlemlenebiliyor. Amacımız, üreticilerimizi en uygun fiyatlarla, en teknolojik yerli ürünlerle buluşturmaktır."