Ekonomi
Batı Akdeniz'de ihracatta rekor ihracat yapıldı! Ümit Mirza Çavuşoğlu paylaştı

Batı Akdeniz bölgemiz dünyada İhracat sektörde rakiplerle yarışırken İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 169 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını bildirildi.

Ümit Mirza Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, 11 aylık dönemde 2 bin 419 firma tarafından 169 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını belirtti.

Batı Akdeniz'den kasımda en fazla yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bölgemizden sadece kasımda gerçekleşen ihracat, yüzde 14,86 gibi rekor denecek seviyede artış göstererek 230 milyon 500 bin dolar oldu. Kasımda Batı Akdeniz'den ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü miktarı yüzde 5,28 artış ile 71,4 milyon dolar oldu. Sektörümüz, yüzde 14,18 artış ve 18,3 milyon dolarla en fazla biber ihracatı gerçekleştirdi. Bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektörümüz ise doğal taş mermer ağırlıklı satışla maden ve metaller sektörümüz oldu." Kasımda bölgeden yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, yüzde 77,85 artış ve 19,8 milyon dolar ihracatla Çin'in ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Çin'e rekor ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. Listenin ikinci sırasında yüzde 27,80 artış ve 19,5 milyon dolar ihracatla Rusya'nın bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kasımda ihracatımızın rekor oranda arttığı bir diğer ülke de Amerika Birleşik Devletleri oldu. İhracatımızın bu yıl ciddi oranda arttığı Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 51,71 artışla 17,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Dördüncü sırada Almanya yer alırken, Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 8,65 gerileme ile 15,7 milyon dolar oldu. Beşinci sırada yer alan Ukrayna'ya yüzde 23,98 gerileme ile 11,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi." Çavuşoğlu, 11 aylık dönemde de en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Çin'in ilk, Almanya'nın ikinci sırada olduğunu belirtti.

