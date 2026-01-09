Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı

Concept THREE modeli ise Avrupa pazarı için geliştirilen yeni kompakt elektrikli model IONIQ 3'ün tasarım ve mühendislik yaklaşımına dair ipuçları verirken, Avrupa'da tasarlanıp üretilecek olan IONIQ 3'ün, şehir içi kullanım ve günlük mobilite ihtiyaçlarına yönelik olarak konumlandırılması planlanıyor. Hyundai, Avrupa'daki varlığını Almanya'daki teknik merkez yatırımları, ileri ARGE altyapısı ve Türkiye ile Çekya'daki üretim tesisleri aracılığıyla güçlendirmeyi sürdürüyor. STARIA Elektrik, çok sıralı koltuk düzeni, yüksek tavanlı gövdesi ve sessiz elektrikli aktarma sistemiyle uzun yolculuklarda konforlu bir kullanım sunmayı amaçlıyor. Araçta yer alan Vehicle-to-Load (V2L) özelliği, geniş saklama alanları ve yüksek güçlü USB portları, kamp, açık hava aktiviteleri ve mobil çalışma gibi farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyor. Fuarda sergilenen Concept THREE modeli ise Hyundai'nin IONIQ ailesinin yeni kompakt üyesi IONIQ 3'e ilişkin ilk tasarım ve mühendislik ipuçlarını paylaştı. Avrupa'da tasarlanıp üretilecek olan IONIQ 3'ün, şehir içi kullanım, genç aileler ve aktif yaşam tarzına yönelik olarak geliştirildiği belirtildi.