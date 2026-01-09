Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, elektrifikasyon, teknoloji ve insan odaklı mobiliteyi odağına alan gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Hyundai STARIA, sıfır emisyonlu yapısıyla sürüş konforu, ferahlık ve çok yönlü kullanım sunarken, fuarda sergilenen Concept THREE ise Avrupa pazarı için geliştirilen yeni kompakt elektrikli model IONIQ 3'ün tasarım ve mühendislik yaklaşımına ilişkin ipuçları veriyor. Hyundai'nin MPV anlayışını tamamen elektrikli bir yapıya taşıyan STARIA Elektrik, aileler, ticari kullanıcılar ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar için sıfır emisyonlu bir mobilite çözümü sunmayı hedefliyor. Düz zeminli yapısı, geniş iç hacmi ve esnek koltuk düzeniyle dikkati çeken model, günlük şehir içi kullanımdan uzun yolculuklara kadar konforlu bir sürüş deneyimi sağlamayı amaçlıyor. Uzun gövde yapısı, düşük omuz çizgisi ve geniş cam yüzeyler ise iç mekanda ferahlığı destekliyor.