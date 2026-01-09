  • İSTANBUL
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Hyundai, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen otomobil fuarında tanıttığı sıfır emisyonlu STARIA Elektrik ve yeni IONIQ 3’ün ipuçlarını veren Concept THREE ile elektrikli mobilite vizyonunu ortaya koydu.

#1
Foto - Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, elektrifikasyon, teknoloji ve insan odaklı mobiliteyi odağına alan gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Hyundai STARIA, sıfır emisyonlu yapısıyla sürüş konforu, ferahlık ve çok yönlü kullanım sunarken, fuarda sergilenen Concept THREE ise Avrupa pazarı için geliştirilen yeni kompakt elektrikli model IONIQ 3'ün tasarım ve mühendislik yaklaşımına ilişkin ipuçları veriyor. Hyundai'nin MPV anlayışını tamamen elektrikli bir yapıya taşıyan STARIA Elektrik, aileler, ticari kullanıcılar ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar için sıfır emisyonlu bir mobilite çözümü sunmayı hedefliyor. Düz zeminli yapısı, geniş iç hacmi ve esnek koltuk düzeniyle dikkati çeken model, günlük şehir içi kullanımdan uzun yolculuklara kadar konforlu bir sürüş deneyimi sağlamayı amaçlıyor. Uzun gövde yapısı, düşük omuz çizgisi ve geniş cam yüzeyler ise iç mekanda ferahlığı destekliyor.

#2
Foto - Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı

STARIA Elektrik, 84 kilovatsaat batarya kapasitesi ve önden çekişli 160 kilovat gücünde elektrik motoruyla tasarlandı. Modelde yer alan 800 voltluk yüksek voltajlı sistem, hızlı şarj imkanına olanak tanırken, optimize edilmiş süspansiyon ve güçlendirilmiş gövde yapısıyla tam yüklü kullanımda dahi dengeli bir sürüş hedefleniyor. Uzun aks mesafesi, düz zemin yapısı ve akıllı depolama çözümleri sayesinde segmentinde geniş bir kabin sunan modelde, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar ile elektrikli sürgülü kapılar ve bagaj kapağı, donanım seviyesine göre standart veya opsiyonel olarak yer alıyor. 7 koltuklu LUXURY versiyonunda üçüncü sıra arkasında 435 litre bagaj hacmi bulunurken, 9 koltuklu WAGON versiyonunda bu hacim 1303 litreye ulaşıyor.

#3
Foto - Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı

Concept THREE modeli ise Avrupa pazarı için geliştirilen yeni kompakt elektrikli model IONIQ 3'ün tasarım ve mühendislik yaklaşımına dair ipuçları verirken, Avrupa'da tasarlanıp üretilecek olan IONIQ 3'ün, şehir içi kullanım ve günlük mobilite ihtiyaçlarına yönelik olarak konumlandırılması planlanıyor. Hyundai, Avrupa'daki varlığını Almanya'daki teknik merkez yatırımları, ileri ARGE altyapısı ve Türkiye ile Çekya'daki üretim tesisleri aracılığıyla güçlendirmeyi sürdürüyor. STARIA Elektrik, çok sıralı koltuk düzeni, yüksek tavanlı gövdesi ve sessiz elektrikli aktarma sistemiyle uzun yolculuklarda konforlu bir kullanım sunmayı amaçlıyor. Araçta yer alan Vehicle-to-Load (V2L) özelliği, geniş saklama alanları ve yüksek güçlü USB portları, kamp, açık hava aktiviteleri ve mobil çalışma gibi farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyor. Fuarda sergilenen Concept THREE modeli ise Hyundai'nin IONIQ ailesinin yeni kompakt üyesi IONIQ 3'e ilişkin ilk tasarım ve mühendislik ipuçlarını paylaştı. Avrupa'da tasarlanıp üretilecek olan IONIQ 3'ün, şehir içi kullanım, genç aileler ve aktif yaşam tarzına yönelik olarak geliştirildiği belirtildi.

#4
Foto - Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı

“SQUARE CAMPUS" İÇİN 150 MİLYON AVROLUK YATIRIM: Öte yandan Hyundai, Avrupa'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Almanya'nın Rüsselsheim kentinde bulunan Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi bünyesinde hayata geçirilen "Square Campus" için 150 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım kapsamında 25 bin metrekarelik ilave ileri AR-GE altyapısı oluşturulurken, Nürburgring'deki test kapasitesi de genişletildi. Şirketin Türkiye'deki elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımları da bu stratejinin parçası olarak öne çıktı. STARIA Elektrik'in, 2026'nın ilk yarısında Güney Kore ve Avrupa'da satışa sunulmasının ardından diğer pazarlarda da kullanıma sunulması planlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Avrupa Ürün Başkan Yardımcısı Raf Van Nuffel, Hyundai'nin Avrupa'daki elektrikli dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve erişilebilirlik odaklı uzun vadeli bir strateji izlediğini belirtti.

