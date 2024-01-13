  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

2024-01-13 09:10:15
Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek mahallesinde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar Hatay'da başkan adayı gösterilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Depremde 11 yakınını kaydeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine tepki gösterdi: "Kendisi ne depremde, ne orman yangılarında yani hiçbir yerde yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan bir insandır." Söz konusu yıkımın yaşandığı Emek mahallesinin bağlı olduğu Antakya Belediye Başkanı Ak Partili İzzettin Yılmaz ise "Bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'li isimler 'Kentsel dönüşeme hayır!' mitingi yaparak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler" dedi. Yaklaşık 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı da depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken ancak yapılamayan eski binalarda çok yıkım yaşandığını belirterek, "Mahallemizde yaklaşık 2 binden fazla insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı burada can kaybımız bu kadar olmazdı" dedi.

#1
Foto - Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı. Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı miting düzenledi. Lütfü Savaş, Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da dönüşüme karşı çıkan isimlerdendi.

#2
Foto - Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIFTA KALDI CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden belediye başkan adayı göstermesinin yankıları sürüyor. Savaş'a her kesimden tepkiler çığ gibi.. Kahramanmaraşlı merkezlerde 11 yakınını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay bir felaket yaşadı. Bu felaket ve sonrasında Lütfü Savaş hiç ortada yoktu. Daha önce orman yangınlarında da Lütfü Savaş hiç yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan bir insandır. Dolayısıyla belediye başkanlığı anlayışı sınıfta kalmıştır" dedi.

#3
Foto - Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

31 MART'TA VATANDAŞ SAVAŞ'TAN KURTULACAKTIR Lütfü Savaş'ın hiçbir zaman Hatay halkının yanında olmadığını ifade eden Milletvekili Yayman, "Hataylılar şunu söylüyor, 'Eğer şehrimde altyapı, su, yol, hizmet yoksa Lütfü Savaş'a da oy yok' diyor. Bir belediye başkanı kentine taş üstüne taş koymaz mı? Depremde, yangında halkın yanında olmayan biri Hataylılara ne verecek? Belediye başkanı olarak şehri dirençli hale getirmek yerine yapılacak kentsel dönüşümü engelleyen bir insandır. Emek mahallesinde yapılacak evlere engel oldu. Eğer engel olmamış olsaydı binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta sandıkta milletimiz gerekli cevabı verecektir ve Savaş'tan kurtulacaktır" diye konuştu

#4
Foto - Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

MAHKEME SONUÇLANDI, GÜVENLİ YAPILAR YAPILACAK Hatay'ın Antakya ilçesi Ak Partili Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesi hakkında SABAH'a konuştu: "O tarihte kentsel dönüşüm engellenmeseydi can kayıplarımız bu kadar olmazdı. Söz konusu bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, yaklaşık 2 bin 500 kişi sağlam evlerde olacaktı ve bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen Mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.

#5
Foto - Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

MUHTAR: "2 BİN İNSAN CANINDAN OLDU" Yaklaşık 5 yıldır 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarlığını yapan Celal Sarı ise, "Evet Lütfü Savaş ile birlikte CHP'nin belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, mahallemizde kentsel dönüşüme hayır mitingi yaptılar. Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 binden insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

ÖZGÜR ÖZEL: "ALTERNATİF BULAMADIK. ANKETLERDE ONUN İSMİ ÇIKTI" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da partisinin tekrar aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili itiraf gibi bir açıklama yaptı. Özel yaptığı açıklamada, "Kırsaldan oy alıyor. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, 'Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız' diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük" dedi. Bir televizyon programında yaptığı ''Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklamasıyla ilgili ise Özel, şunları söyledi: "Doğru. O yayın yapıldığı sırada 'Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız' demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor."

Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje
Aktüel

Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje

Elon Musk çok konuşulacak iddia ortaya attı: Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nde yapay zekanın gelecekte "hepimizi öldüreceği" yönünde iddialard..
Bu nasıl bir iğrençliktir! Şehitlerimizin isimlerini bile manipüle ediyorlar
Gündem

Bu nasıl bir iğrençliktir! Şehitlerimizin isimlerini bile manipüle ediyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla bugün yapılan paylaş..
4 bin İsrail askeri 3 ayda engelli hale geldi
Dünya

4 bin İsrail askeri 3 ayda engelli hale geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği açıklandı.
Yine sola konuştu! Prof. Aydal'dan Cumhuriyet'e 'istifa' açıklaması
Siyaset

Yine sola konuştu! Prof. Aydal'dan Cumhuriyet'e 'istifa' açıklaması

Halk TV canlı yayınında AK Parti'yi ve Murat Kurum'u karalayıp eşcinsel destekçisi Ekrem İmamoğlu'nu öve öve bitiremeyen Prof. Dr. Doğan Cum..
İtalya'dan Müslüman kanı akıtılmasına destek
Dünya

İtalya'dan Müslüman kanı akıtılmasına destek

İtalya hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını desteklediklerini duyurdu.
Acı haberler ailelere ulaştı: Türkiye şehitlerine ağlıyor!
Gündem

Acı haberler ailelere ulaştı: Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Acı haberler şehitlerimizin ailelerine ulaştı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23