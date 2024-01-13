Hüseyin Yayman’dan CHP’ye sert eleştiri

ÖZGÜR ÖZEL: "ALTERNATİF BULAMADIK. ANKETLERDE ONUN İSMİ ÇIKTI" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da partisinin tekrar aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili itiraf gibi bir açıklama yaptı. Özel yaptığı açıklamada, "Kırsaldan oy alıyor. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, 'Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız' diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük" dedi. Bir televizyon programında yaptığı ''Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır" açıklamasıyla ilgili ise Özel, şunları söyledi: "Doğru. O yayın yapıldığı sırada 'Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız' demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor."