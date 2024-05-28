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Teknoloji-Bilişim
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HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

2024-05-28 14:14:44
HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

ASELSAN’ın geliştirdiği Radyo Navigasyon Ekipmanı ARVEN, HÜRJET’e entegre edildi.

#1
Foto - HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

ASELSAN tarafından geliştirilen Radyo Navigasyon Ekipmanı ARVEN’in HÜRJET’e entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Bu bağlamda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun uçtuğu HÜRJET’te ASELSAN ARVEN de başarılı bir şekilde görev aldı.

#2
Foto - HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs 2024 tarihinde TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 25 Mayıs günü paylaşılan videoda, Orgeneral Kadıoğlu’nun uçuşunu beraberinde uçan HÜRKUŞ’un kayda aldığı görülmekte.

#3
Foto - HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

Helikopter, uçak ve İHA’lara kolayca entegre edilebilen modüler bir alt yapıya sahip ARVEN, VHF Omni-Directional Range, Aletli İniş Sistemi, Süzülüş Belirleyici, Marker Üniteleri, Otomatik Yön Bulucu, Mesafe Ölçme Aracı, Taktiksel Hava Seyrüsefer, Radyo Alıcı ve Vericilerini de kapsıyor.

#4
Foto - HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

CNN Turk’te soruları yanıtlayan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda HÜRJET’e AESA radar entegrasyonuna ilişkin Kotil şu ifadelere yer vermişti: “Buna 100-200 km’yi gören ASELSAN radarını takacağız. Burnu ona göre yapılıyor bu sayede F-16 radarı ile aynı olacak. Üzerine de füzelerimizi yerleştireceğiz.”

#5
Foto - HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

Kotil, HÜRJET’in saatlik uçuş maliyeti üzerine sorulan bir soru üzerine “Ortalama olarak F-16’nın uçuş maliyetini 5’e bölebilirsiniz.” yanıtını vermişti. Bilindiği üzere HÜRJET’in sınıfdaşları F-16 gibi tam ölçekli savaş uçaklarına kıyasla daha düşük alım ve işletme maliyetleri sebebiyle özellikle Ortadoğu ve Doğu Asya ülkeleri tarafından yoğunlukla tercih edilmeye başlamıştır. (Kaynak: Defence Türk)

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