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Türkiye
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Hurdalıkta korkunç yangın!

2022-09-19 18:56:37
Hurdalıkta korkunç yangın!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangını söndürme çalışmaları 5 buçuk saattir devam ediyor.

#1
Foto - Hurdalıkta korkunç yangın!

Yangın, saat 12.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-5003 Sokak'ta bulunan Diler Demir Çelik fabrikasına ait hurdalıkta meydana geldi.

#2
Foto - Hurdalıkta korkunç yangın!

Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#3
Foto - Hurdalıkta korkunç yangın!

İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

#4
Foto - Hurdalıkta korkunç yangın!

Yangın yaklaşık 5 buçuk saattir geniş bir alanda devam ediyor. Yangında oluşan yoğun duman D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan sürücülere ise zor anlar yaşatıyor.

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