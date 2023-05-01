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Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

2023-05-01 15:21:43
Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

Ali Dağı eteklerindeki 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gençlere tavsiyede bulundu.

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Foto - Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı da olan Bakan Akar, 'Doğasında Hareket Var' adlı etkinliğine katıldı.

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Foto - Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

Ali Dağı eteklerindeki 5 kilometrelik parkurda yürüyen Akar, vatandaşlar ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Foto - Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

Vatanın her bir köşesini 'cennet' olarak nitelendiren Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye için yürüyüşlerinin devam ettiğini söyleyen Akar, "85 milyon bir ve beraberiz. Ayrıştırma, ötekileştirme yok. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak ve bu istikamette yürüyeceğiz" dedi.

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Foto - Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

Özellikle gençlerin spor yapması gerektiğine işaret eden Akar, bu konuda belediyelerin imkanlarını hatırlattı.

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