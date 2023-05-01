Hulusi Akar'dan gençlere mesaj

Vatanın her bir köşesini 'cennet' olarak nitelendiren Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye için yürüyüşlerinin devam ettiğini söyleyen Akar, "85 milyon bir ve beraberiz. Ayrıştırma, ötekileştirme yok. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak ve bu istikamette yürüyeceğiz" dedi.