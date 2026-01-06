Hüda Par'dan çok konuşulacak 'zina' çıkışı: Buradan açıkça çağrı yapıyoruz

Zina, boşanma davalarında hukuken ailenin temelinden sarsılmasına yol açan bir sebep olarak kabul edilmesine rağmen, ceza hukuku bakımından suç sayılmaması bir çelişki oluşturmaktadır. Toplumsal bir afet olan zina hakkında Yüce Allah, İsra Suresi 32. ayette şöyle buyurmaktadır: 'Zinaya yaklaşmayın. Zira o hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.'