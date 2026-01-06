Hüda Par'dan çok konuşulacak 'zina' çıkışı: Buradan açıkça çağrı yapıyoruz
HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, zina konusunda yetkililere kritik bir çağırıda bulunarak düzenleme yapılmasını istedi.
HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, zinanın yeniden suç sayılması gerektiğini belirterek, bunu teşvik eden yayınların da cezai kapsam altına alınmasını istedi.
HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, "Zinanın serbest olduğu, evliliklerin zorlaştığı bir dönemde gençlere açıkça, külfet ve sorumluluk gerektiren evliliğe gerek olmadığı mesajı verilmektedir" dedi.
Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de boşanmalar artmakta, aileler kısa sürede dağılmakta, genç nesiller evlilikten uzaklaşmaktadır. 2021 TÜİK verilerine göre boşanmaların sebepleri arasında ikinci sırada yüzde 14'lük bir payla aldatma, yani zina yer almaktadır. Aile kurumunun karşı karşıya olduğu bu yıkımın sebebi görmezden gelinmemelidir.
Zina, boşanma davalarında hukuken ailenin temelinden sarsılmasına yol açan bir sebep olarak kabul edilmesine rağmen, ceza hukuku bakımından suç sayılmaması bir çelişki oluşturmaktadır. Toplumsal bir afet olan zina hakkında Yüce Allah, İsra Suresi 32. ayette şöyle buyurmaktadır: 'Zinaya yaklaşmayın. Zira o hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.'
Ne yazık ki bu hayasız ve kötü yolların serbestliği, teşvik eden yayınların ve ortamların çokluğu, zinanın 'özel hayat' adı altında korunması; sadakati cezalandıran, sorumsuzluğu ödüllendiren bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Zinanın serbest olduğu, evliliklerin zorlaştığı bir dönemde gençlere açıkça, külfet ve sorumluluk gerektiren evliliğe gerek olmadığı mesajı verilmektedir.
Buradan açıkça çağrı yapıyoruz: Zina yeniden suç olmalıdır. Bu suçu işlemeye sevk eden yayın ve çalışmalar da suç kapsamına alınmalıdır. ”
