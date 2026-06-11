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#1
Foto - Onay verildi: 292 milyon dolarlık ölümcül füzeler geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışına onay verdiğini duyurdu.

#2
Foto - Onay verildi: 292 milyon dolarlık ölümcül füzeler geliyor

Güney Kore'nin 70 AMRAAM füzesi ve 2 AIM-120C-8 AMRAAM güdüm ünitesi satın almak için talepte bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu satışın Güney Kore'nin savunma kapasitesini güçlendireceği kaydedildi.

#3
Foto - Onay verildi: 292 milyon dolarlık ölümcül füzeler geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığının onay verdiği satışın yürürlüğe girmesi için Kongrenin de onayı gerekiyor.

#4
Foto - Onay verildi: 292 milyon dolarlık ölümcül füzeler geliyor

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongreden herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

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