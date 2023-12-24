Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

30 yılı aşkın bir süredir Hubble, yakın zamanda jiroskoplarından birinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun da dahil olmak üzere çeşitli donanım hataları yaşadı. Ancak Hubble bilim adamlarının söylediğine göre, bunun gibi projeler için çalışmaya ve veri sağlamaya devam ediyor. Bu projede asıl amaç milyarlarca yıl önce cüce galaksilerin, büyük patlamadan sonra evren genişledikçe soğuyan hidrojeni yeniden ısıtmadaki rolünü araştırmaya çalışmaktı. Hubble Uzay Teleskobu, bilimsel araştırmalar sırasında yakaladığı bu gibi görüntülerle insanları estetiksel açıdan da mest ediyor.