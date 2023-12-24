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Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

2023-12-24 22:27:59
Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, UGC 8091 isimli muhteşem bir cüce galaksiyi görüntüledi.

#1
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan araştırmacılar, UGC 8091 adı verilen düzensiz cüce galaksiyi görüntüledi. Başak takımyıldızında 7 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu bölge, parlak genç yıldızların bulunduğu bir yıldız oluşum yatağı.

#2
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Yıldızlar, etraflarındaki gazı aydınlatarak Noel ışıklarını anımsatan ışıltılı bir kütle yaratıyor.

#3
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Hubble, UGC 8091 galaksisini görüntüledi

#4
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Düzgün olmayan şekli nedeniyle düzensiz galaksi, küçük boyutundan dolayı cüce galaksi olarak adlandırılmıştır. Samanyolu gibi sarmal gökadaların veya pürüzsüz ve eliptik bir şekle sahip olan eliptik gökadaların aksine, düzensiz gökadalar çeşitli şekillerde olabilir. Çoğu zaman bu galaksiler, iki galaksinin birbirine yaklaşıp etkileşime girmesi gibi yerçekimi kuvvetleri nedeniyle tuhaf şekiller almıştır.

#5
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Bu özel görüntü, Hubble’ın iki kamerası olan Geniş Alan Kamerası 3 ve Gelişmiş Araştırma Kamerası kullanılarak çekildi ve uzun yıllar boyunca alınan verileri birleştirdi. Hubble’ın cihazları öncelikle insan gözü gibi görünür ışık dalga boyuna bakar. Ancak aynı zamanda morötesi ve kızılötesi dalga boylarının küçük bir kısmına da bakabilirler.

#6
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

Artık spektrumun kızılötesi kısmındaki nesneleri araştırmak isteyen gökbilimciler, yakın kızılötesinde çalışan üç ve orta kızılötesinde çalışan bir cihaza sahip olan James Webb Uzay Teleskobu’nu kullanma seçeneğine sahip. Ancak Hubble, görünür ışık gözlemleri için astronominin önde gelen araçlarından biri olmaya devam ediyor.

#7
Foto - Hubble ihtişamlı cüce galaksiyi görüntüledi

30 yılı aşkın bir süredir Hubble, yakın zamanda jiroskoplarından birinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun da dahil olmak üzere çeşitli donanım hataları yaşadı. Ancak Hubble bilim adamlarının söylediğine göre, bunun gibi projeler için çalışmaya ve veri sağlamaya devam ediyor. Bu projede asıl amaç milyarlarca yıl önce cüce galaksilerin, büyük patlamadan sonra evren genişledikçe soğuyan hidrojeni yeniden ısıtmadaki rolünü araştırmaya çalışmaktı. Hubble Uzay Teleskobu, bilimsel araştırmalar sırasında yakaladığı bu gibi görüntülerle insanları estetiksel açıdan da mest ediyor.

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