2023-06-13 20:48:50 Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi
ABD'li teknoloji şirketi Apple, Vision Pro gözlüğünün isim haklarında Huawei'ye takıldı.
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ABD'li teknoloji şirketi Apple, Vision Pro gözlüğünün isim haklarında Huawei'ye takıldı.
Apple geçtiğimiz günlerde Vision Pro isimli yeni gözlüğünü duyurdu. Artırılmış gerçeklik gözlüğü hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor olsa da, Çin’de büyük bir sorunla karşılaşacak.
Huawei’nin 2019’dan bu yana Vision Pro isminin haklarına sahip olduğu ve Apple’ın bu ismi değiştirmek zorunda kalabileceği bildirildi.
Apple “Vision Pro” haklarını Huawei’den alacak mı? Çin’den gelen raporlar, Apple’ın Vision Pro isim haklarıyla ilgili bazı sorunlar yaşayacağını gösterdi.
Huawei, yaklaşık dört yı önce, 16 Mayıs 2019 tarihinde “Vision Pro” ismini tescilledi. Bu tescile göre Çinli şirket; fotoğraf, sinematografik ve LCD TV gibi çeşitli ürünlerde bu ismi kullanma hakkına sahip.
Ayrıca Çin’deki belgeler incelediğinde Huawei, Vision Pro markasını 2031’e kadar lisanslamış durumda.
Şirketin bu alanda bir ürünü bulunmuyor olsa bile, sanal gerçeklik cihazlarında Vision Pro ismini tercih edebilir.
Ancak Huawei’nin ticari marka tescilinin doğrudan Apple ile ilgili olmadığını belirtmekte fayda var.
Şirket halihazırda Vision Glass ve Vision Smart Screen dahil olmak üzere bu isimle bağlantılı iki ürün serisi üretiyor. Vision Pro isminin ise Vision Smart Screen serisine yeni bir model olarak eklenmesi mümkün görünüyor.
Apple’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı bilinmiyor. Huawei’nin haklarını ihlal etmemek adına Vision Pro’yu Çin’de farklı bir isimle satışa çıkarabilir. Alternatif olarak ise Vision Pro markasını kullanmak için Huawei ile görüşebilir.
Apple, Vision Pro gözlüklerinin ne zaman satışa çıkacağını açıklamadı. Ancak 3499 dolarlık fiyatıyla tüm dünyada büyük etki yaratacağını söylemek mümkün.
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