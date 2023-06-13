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Teknoloji-Bilişim
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Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

2023-06-13 20:48:50
Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

ABD'li teknoloji şirketi Apple, Vision Pro gözlüğünün isim haklarında Huawei'ye takıldı.

#1
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Apple geçtiğimiz günlerde Vision Pro isimli yeni gözlüğünü duyurdu. Artırılmış gerçeklik gözlüğü hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor olsa da, Çin’de büyük bir sorunla karşılaşacak.

#2
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Huawei’nin 2019’dan bu yana Vision Pro isminin haklarına sahip olduğu ve Apple’ın bu ismi değiştirmek zorunda kalabileceği bildirildi.

#3
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Apple “Vision Pro” haklarını Huawei’den alacak mı? Çin’den gelen raporlar, Apple’ın Vision Pro isim haklarıyla ilgili bazı sorunlar yaşayacağını gösterdi.

#4
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Huawei, yaklaşık dört yı önce, 16 Mayıs 2019 tarihinde “Vision Pro” ismini tescilledi. Bu tescile göre Çinli şirket; fotoğraf, sinematografik ve LCD TV gibi çeşitli ürünlerde bu ismi kullanma hakkına sahip.

#5
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Ayrıca Çin’deki belgeler incelediğinde Huawei, Vision Pro markasını 2031’e kadar lisanslamış durumda.

#6
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Şirketin bu alanda bir ürünü bulunmuyor olsa bile, sanal gerçeklik cihazlarında Vision Pro ismini tercih edebilir.

#7
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Ancak Huawei’nin ticari marka tescilinin doğrudan Apple ile ilgili olmadığını belirtmekte fayda var.

#8
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Şirket halihazırda Vision Glass ve Vision Smart Screen dahil olmak üzere bu isimle bağlantılı iki ürün serisi üretiyor. Vision Pro isminin ise Vision Smart Screen serisine yeni bir model olarak eklenmesi mümkün görünüyor.

#9
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Apple’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı bilinmiyor. Huawei’nin haklarını ihlal etmemek adına Vision Pro’yu Çin’de farklı bir isimle satışa çıkarabilir. Alternatif olarak ise Vision Pro markasını kullanmak için Huawei ile görüşebilir.

#10
Foto - Huawei'den Apple'a Vision Pro darbesi

Apple, Vision Pro gözlüklerinin ne zaman satışa çıkacağını açıklamadı. Ancak 3499 dolarlık fiyatıyla tüm dünyada büyük etki yaratacağını söylemek mümkün.

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