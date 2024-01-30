Huawei, yeni telefonuyla ABD'yi üzdü

Ön tarafında 13 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum 50 Megapiksel ana kameraya eşlik eden çift yardımcı sensörden oluşuyor. Mate 60 başlangıç fiyatının 750 dolar olduğunu da belirtelim. Yakın zamanda internete sızan bilgilere göre Huawei, eylül ayında Mate 70 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu noktada aynı ay içerisinde Apple’ın de iPhone 16 serisini duyuracağını belirtmek gerekiyor. İki seri, büyük bir rekabet yaratacak.