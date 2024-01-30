2024-01-30 01:41:12 Huawei, yeni telefonuyla ABD'yi üzdü
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mate 60 modelinin satış başarısı ABD'li rakiplerini kıskandıracak cinsten.
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Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mate 60 modelinin satış başarısı ABD'li rakiplerini kıskandıracak cinsten.
Huawei'nin yakın zamanda tanıttığı Huawei Mate 60 modeli, büyük ilgiyle karşılandı. Telefonun kaç adet sattığı netleşti.
Huawei, uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nin geçtiğimiz yıllarda uygulamaya başladığı yaptırımlarla mücadele ediyor. Telefon pazarında önemli kayıplar yaşayan şirket, kendi üretimine daha fazla odaklanarak bu zorlu süreçten çıkmaya çalışıyor. Son gelişmeler ise Huawei‘nin eski günlerine dönmeye başladığını ortaya koyuyor.
Huawei, geçtiğimiz ağustos ayının sonlarına doğru merakla beklenen Mate 60 modelini tanıttı. Markanın uzun süren yaptırımların ardından geliştirdiği ilk 5G telefon olan Mate 60, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Bu, satış rakamlarını da etkiledi.
Şirket içerisinden sızdırılan bir rapor, birkaç ay önce tanıtılan Mate 60 modelinin şimdiye kadar 30 milyondan fazla sattığını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz haftalarda cihazın ilk beş gün içerisinde 800 binden fazla sattığı ortaya çıkmıştı. Bazı kaynaklara göre şirket, Çin’deki pazar payını giderek artırıyor.
uawei Mate 60 modeli, 6.7 inç boyutunda 120 Hz destekli AMOLED ekrana sahip. Kirin 9000S işlemcisinden güç alan cihaz, 4750 mAh‘lik bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.
Ön tarafında 13 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum 50 Megapiksel ana kameraya eşlik eden çift yardımcı sensörden oluşuyor. Mate 60 başlangıç fiyatının 750 dolar olduğunu da belirtelim. Yakın zamanda internete sızan bilgilere göre Huawei, eylül ayında Mate 70 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu noktada aynı ay içerisinde Apple’ın de iPhone 16 serisini duyuracağını belirtmek gerekiyor. İki seri, büyük bir rekabet yaratacak.
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