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Teknoloji-Bilişim
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Huawei, Apple’a kafa tutuyor

2023-08-24 02:26:06
Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, ABD'li rakibi Apple'ı kıskandıracak bir hamle yaptı.

#1
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Huawei'nin yeni telefon modeli Huawei Mate 60, Apple'a meydan okuyor. Cihaz, uydu iletişimine yeni bir soluk kazandıracak!

#2
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Son dönemde yeni teknolojilerin akıllı telefon dünyasına kazandırılması için ön planda rol alan Huawei, yeni Huawei Mate 60 telefon serisinde uydu üzerinden iletişim kurmayı mümkün hâle getirmeyi planlıyor.

#3
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Yeni teknoloji, önceki uygulamaların çok ötesinde! İşte detaylar

#4
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Huawei Mate 60 serisinde uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirebileceksiniz! Teknoloji devi Huawei’nin kısa bir süre sonra tanıtımını gerçekleştireceği telefon modeli Huawei Mate 60 ile ilgili yeni detaylar aktarıldı.

#5
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Aktarılan bilgilere göre yeni model, akıllı telefonlar üzerinden uydu iletişimi teknolojisine yeni bir soluk getirerek uydu aramalarını destekleyecek şekilde geliştiriliyor.

#6
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Serinin bir önceki üyesi Mate 50, uydu iletişimini destekliyor olsa da bu iletişim yalnızca ‘mesajlaşma’ boyutundaydı. Şimdi ise Huawei, bu teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyarak cihazlarına sesli arama desteği kazandırmaya hazırlanıyor.

#7
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Huawei Mate 60, mobil iletişimi güçlendirmek adına özel çipler ile donatılacak. Bu çipler, sesli ve görüntülü iletişimle birlikte hassas bir konumlandırma desteği sunacak.

#8
Foto - Huawei, Apple’a kafa tutuyor

Bilindiği üzere Apple, iPhone 14 modeliyle birlikte uydu iletişimi teknolojisine adım adan şirketler arasında yerini almıştı. Fakat Apple’ın teknolojisi, yalnızca acil durumlarda SOS raporlaması yapmak üzere geliştirilmişti. Huawei ise adeta Apple’a meydan okurcasına bu teknolojiye yepyeni bir boyut kazandırdı.

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