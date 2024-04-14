  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

2024-04-14 22:05:31
Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, HarmonyOS Next ile Android desteğini geride bırakmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Huawei önümüzdeki hafta HarmonyOS Next işletim sistemi hakkında detaylar vermeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Şirketin yeni yazılımıyla ilgili ayrıntılar sosyal medyada ortaya çıktı. Çin’den gelen görüntülerde, HarmonyOS Next’in arayüzü sızdırıldı.

#3
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Huawei, yeni nesil işletim sistemi ile mobil dünyada Android‘in yerini almayı planlıyor. Ortaya çıkan görüntüler, şirketin yeni arayüzüne ilk bakışı sağlıyor. Özelleştirilebilir ana ekranlar, uygulama çekmecesi, ayarlar menüsü ve bildirimler öne çıkıyor.

#4
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Üretici, HarmonyOS Next ile büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Artık Android için geliştirilen uygulamalar Huawei cihazlarında kullanılamayacak.

#5
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Bu, şirketin Android uygulamaları için sağladığo uyumluluk desteğini bırakacağı anlamına geliyor.

#6
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Paylaşılan görüntülere göre bazı uygulamalar ve veriler, bulut depolamadan çekilebilecek. Ancak Android desteğin kaybedilmesi, uygulama ve veri konusunda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyecek gibi duruyor.

#7
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

Huawei daha önce düzenlediği bir etkinlik kapsamında Next’in geliştirici önizlemesini bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacağını açıklamıştı. Ayrıca yılın sonuna doğru düzenlenecek bir lansman kapsamında resmi dağıtımı da yapacak.

#8
Foto - Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor

ABD ve Çin arasında uzun zamandır süren bir savaş var. Bu ticaret savaşı ise teknoloji şirketlerini büyük oranda etkiledi. En çok etkilenen şirket ise Huawei oldu. Bunun üzerine şirketin Google ile yaşadığı ayrılık da tuzu biberi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!
Gündem

“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Oy yoksa, hizmet de yok” ile suçlandılar, 174 kişiyi kurtardılar!" başlıklı yazısı.....
Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş
Gündem

Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş

İstanbul’da metro durağında CHP’li İBB’nin sorumluluğundaki asansörlerin çalışmaması başta engelliler olmak üzere vatandaşları mağdur ederke..
Diyarbakır’da Türk dili siliniyor
Gündem

Diyarbakır’da Türk dili siliniyor

Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti yönetimi, Türk dilini Diyarbakır'dan silmek için ilk adımı attı. Kürtçe tabela kullanacak esnafa vergi indiri..
ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor... John Bass, Türkiye'yi ziyaret edecek...
Gündem

ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor... John Bass, Türkiye'yi ziyaret edecek...

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti ..
İhsan Şenocak'tan İran'dan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!
Gündem

İhsan Şenocak'tan İran'dan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı” dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı
Gündem

“Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı” dedi! İran esti gürledi 10 yaşındaki çocuk yaralandı ve mesele sonuçlandı

İran, Şam'daki elçiliğine İsrail tarafından düzenlenen saldırıya karşı beklenen misillemesini SİHA'larla başlattı. Bir haftadır süren gerili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23