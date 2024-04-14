2024-04-14 22:05:31 Huawei, Android'i bitirmeye hazırlanıyor
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, HarmonyOS Next ile Android desteğini geride bırakmaya hazırlanıyor.
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, HarmonyOS Next ile Android desteğini geride bırakmaya hazırlanıyor.
Huawei önümüzdeki hafta HarmonyOS Next işletim sistemi hakkında detaylar vermeye hazırlanıyor.
Şirketin yeni yazılımıyla ilgili ayrıntılar sosyal medyada ortaya çıktı. Çin’den gelen görüntülerde, HarmonyOS Next’in arayüzü sızdırıldı.
Huawei, yeni nesil işletim sistemi ile mobil dünyada Android‘in yerini almayı planlıyor. Ortaya çıkan görüntüler, şirketin yeni arayüzüne ilk bakışı sağlıyor. Özelleştirilebilir ana ekranlar, uygulama çekmecesi, ayarlar menüsü ve bildirimler öne çıkıyor.
Üretici, HarmonyOS Next ile büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Artık Android için geliştirilen uygulamalar Huawei cihazlarında kullanılamayacak.
Bu, şirketin Android uygulamaları için sağladığo uyumluluk desteğini bırakacağı anlamına geliyor.
Paylaşılan görüntülere göre bazı uygulamalar ve veriler, bulut depolamadan çekilebilecek. Ancak Android desteğin kaybedilmesi, uygulama ve veri konusunda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyecek gibi duruyor.
Huawei daha önce düzenlediği bir etkinlik kapsamında Next’in geliştirici önizlemesini bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacağını açıklamıştı. Ayrıca yılın sonuna doğru düzenlenecek bir lansman kapsamında resmi dağıtımı da yapacak.
ABD ve Çin arasında uzun zamandır süren bir savaş var. Bu ticaret savaşı ise teknoloji şirketlerini büyük oranda etkiledi. En çok etkilenen şirket ise Huawei oldu. Bunun üzerine şirketin Google ile yaşadığı ayrılık da tuzu biberi oldu.
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