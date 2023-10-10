Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Uzmanlar ise Huawei ABD ambargosuna rağmen 60-70 milyon arası dağıtım yapabileceğine pek ihtimal vermiyor. Buna karşın 5G hamlesi sonrası Huawei satışlarının artması da beklentiler arasında. Ancak firmanın yeniden en çok satan akıllı telefonlar arasına girmesi şimdilik zor gibi görünüyor.