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Teknoloji-Bilişim
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Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

2023-10-10 19:31:38
Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Huawei ABD ambargosu altında olmasına rağmen rekor sevkiyat yapmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Huawei, akıllı telefon pazarında yeniden dengeleri değiştirmenin peşinde.

#2
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Son üç yıldır ABD ambargosu ile mücadele eden firma Huawei, son olarak Mate 60 Pro modelinde 5G sürprizi ile karşımıza çıktı. Yeni gelen bilgilere göre firma akıllı telefon üretiminde eski günlerine dönme hazırlığında.

#3
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Apple, Samsung ve Xiaomi’nin başını çektiği akıllı telefon pazarında Huawei eski günlerine dönmek istiyor. ABD ambargosu sonrası zirveden bir anda düşen Google desteğini de kaybeden şirket, Mate 60 Pro ile yeniden doğdu.

#4
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Buna göre şirket gelecek sene akıllı telefon pazarında 60-70 milyon arası dağıtım yapma niyetinde. Bu geçen seneye göre ika katı seviyesinde. Huawei bu rekor sevkiyat oranı ile dengeleri değiştirme peşinde.

#5
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Ancak burada Huawei için en önemli dezavantajlardan biri hali hazırda devam eden ABD ambargosu. Şu ana kadar firma 5G ambargosu nedeniyle 4G modem yer alan Snapdragon işlemcilere yer veriyordu.

#6
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Son olarak ise yine bir Kirin 9000S adlı 7nm fabrikasyon sürecinden geçmiş 5G işlemci ile karşımıza çıktı. Bu anlamda firmanın aynı işlemciyi P 70 Pro ve Mate 70 Pro modellerinde de kullanması beklentiler arasında.

#7
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Ortaya çıkan detaylara bakılırsa firma şimdiden yeni akıllı telefon modelleri için firmalardan yüksek miktarda parça tedariğine başladı. Huawei son zamanlarda hem HarmonyOS tarafında hem de işlemci tarafında sınırları zorluyor.

#8
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Uzmanlar ise Huawei ABD ambargosuna rağmen 60-70 milyon arası dağıtım yapabileceğine pek ihtimal vermiyor. Buna karşın 5G hamlesi sonrası Huawei satışlarının artması da beklentiler arasında. Ancak firmanın yeniden en çok satan akıllı telefonlar arasına girmesi şimdilik zor gibi görünüyor.

#9
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Özellikle Huawei için işlemci üreten SMIC, elindeki eski tip litografi makinalarıyla 7nm altına inemiyor.

#10
Foto - Huawei ABD ambargosuna rağmen durdurulamıyor

Yine SMIC’de yeni litografi makinalarına ambargo nedeniyle erişim sağlayamıyor. Şu an için TSMC ise 3 nm fabrikasyon teknolojisine sahip. Bu anlamda kullanıcıların 7nm bir işlemciye sahip olacak Huawei akıllı telefon modellerini tercih edip etmeyeceği de merak konusu.

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