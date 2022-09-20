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Dünya
25
Honduras’ta facia yaşandı!

2022-09-20 07:10:42
Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'yı vuran şiddetli yağışların sebep olduğu heyelanın ardından birçok bina ve yolda maddi hasar oluştu.

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Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Evleri zarar gören ya da yıkılan 170'den fazla aile, güvenli bölgelere tahliye edildi.

#2
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#3
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#4
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#5
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#6
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#7
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#8
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#9
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#10
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#11
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#12
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#13
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#14
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#15
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#16
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#17
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#18
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#19
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#20
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#21
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#22
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#23
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

#24
Foto - Honduras’ta facia yaşandı!

Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...

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