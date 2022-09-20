2022-09-20 07:10:42 Honduras’ta facia yaşandı!
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'yı vuran şiddetli yağışların sebep olduğu heyelanın ardından birçok bina ve yolda maddi hasar oluştu.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'yı vuran şiddetli yağışların sebep olduğu heyelanın ardından birçok bina ve yolda maddi hasar oluştu.
Evleri zarar gören ya da yıkılan 170'den fazla aile, güvenli bölgelere tahliye edildi.
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
Honduras'ta meydana gelen heyelandan görüntüler...
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