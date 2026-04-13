Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!
Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

Honda mini elektrikli otomobili "Super-N"'yi İngiltere pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Foto - Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

Japon otomotiv devi Honda, bütçe dostu elektrikli araç pazarındaki rekabete iddialı bir modelle katılıyor. Şirketin Japonya'da "Super-One" adıyla bilinen ve geliştirilen bu yeni aracı, telif hakları sebebiyle İngiltere'de "Super-N" ismiyle temmuz ayında yollara çıkacak.

Foto - Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

93 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR Hafif N-Serisi platformu üzerine inşa edilen bu elektrikli otomobil, standart kullanımda 63 beygir güç üretirken yeni Boost Modu sayesinde bu gücü 93 beygire kadar çıkarabiliyor. Sürüş keyfini artırmayı hedefleyen araçta, geleneksel spor otomobillerin vites geçişlerini ve motor seslerini taklit eden simüle edilmiş 7 ileri şanzıman ile Aktif Ses Kontrol sistemi bulunuyor.

Foto - Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

320 KM MENZİL Sadece 3 bin 395 milimetre uzunluğunda ve bin 300 kilogram ağırlığında olan bu kompakt model, kendi segmentindeki en hafif araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Foto - Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

Batarya kapasitesi henüz tam olarak açıklanmasa da aracın WLTP standartlarına göre karma kullanımda 206 kilometre, şehir içinde ise 320 kilometreye varan menzil sunacağı belirtiliyor.

Foto - Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

REKABETÇİ FİYATLA PAZARA GİRİYOR Satış rakamları düşük kaldığı için üretimi durdurulan 37 bin sterlinlik Honda e modelinden farklı bir konumlandırmaya sahip olan Super-N, 20 bin sterlinin altındaki fiyatıyla dikkat çekiyor.

Foto - Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri!

Japonya'daki ön siparişleri 16 Nisan'da başlayacak olan aracın, uygun fiyat stratejisiyle Kia EV2 ve Renault Twingo gibi rakipleri karşısında avantaj sağlaması bekleniyor./ kaynak: ensonhaber

