2024-06-30 09:34:42 Hollanda'da gördü, memleketinde fabrikasını kurdu
Trabzon'dan yaklaşık 60 yıl önce çalışmak için gittiği Hollanda'da bir fabrikada gördüğü tel örme makinasını tarif üzerine Türkiye'de yaptırarak Trabzon'da iş hayatına atılan Mustafa Değirmenci, oğlu ve torunlarıyla birlikte işlettikleri fabrikada ekonomiye katkı sağlıyor. Hollanda'da fabrikada çalışan arkadaşını ziyarete giden ve burada gördüğü tel örgü makinesine ilgi duyan Mustafa Değirmenci, ilk işe başladığı makineyi Erzincan'da 2 bin 500 dolara yaptırarak evinin altında faaliyete başladığını belirterek zamanla işlerinin epey arttığından zaman zaman siparişlere yetişemediğini söyledi. Yaklaşık 26 yıldan beri tel örgü işini yapan Erol Değirmenci, babasının Hollanda'da gördüğü makineyi tarif üzerine Türkiye'de yaptırdığını kaydederek, "Tel işiyle uğraşıyoruz en uzun tel örgü imalatını yapıyoruz. Babam 40 yıl önce Hollanda'da çalışırken orada fabrikasını gördü. Daha sonra da Trabzon'a dönerek orada gördüğü makineyi tarifle beraber yaptırdı.