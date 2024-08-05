Hobi olarak başladı mesleği oldu

Karadeniz Bölgesi'nin her yerinden müşterileri olduğunu söyleyen Aydın, genç neslin bu tür mesleklere sıcak bakmadığını ifade etti. Aydın, “Maalesef bizler mesleğimizin son ustasıyız. Bizden sonra bu mesleği yapacak birileri yok. Yanıma birkaç defa çırak aldım ama yapamadılar. Makas tutmayı bile beceremediler, kendilerini işe vermediler. Yaptığın işin aşığı olacaksın. Bu işi bana kimse öğretmedi” diyerek gençlerin ilgisizliğinden yakındı.