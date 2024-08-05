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Yaşam
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Hobi olarak başladı mesleği oldu

2024-08-05 20:28:26
Hobi olarak başladı mesleği oldu

Samsun'da hobi olarak sepet örme işine başlayan Ahmet Aydın şimdilerde mesleğin son temsilcilerinden biri...

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Foto - Hobi olarak başladı mesleği oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Aydın, hobi olarak başladığı sepet örme işi ile geçimini sağlıyor.

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Foto - Hobi olarak başladı mesleği oldu

Çarşamba ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Aydın, hobi olarak başladığı sepet örme işini meslek haline getirdi. İki çocuk babası olan Aydın, yaklaşık 8 yıldır Çarşamba ilçesinde bulunan atölyesinde plastik malzemelerle sepetler örüyor. Aydın, sepet yapımında kullandığı malzemeleri İstanbul ve Çarşamba Sanayisindeki geri dönüşüm merkezlerinden temin ediyor.

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Foto - Hobi olarak başladı mesleği oldu

Sepet örme işine ihtiyacı olduğu için değil, hobi olarak başladığını belirten Ahmet Aydın, “Hobi olarak başladım ve 8 yıldır bu işi yapıyorum. Çarşamba'da benim gibi şekerlik, çiçeklik, vazo gibi sepet çeşitleri yapan yok. İşimi severek yapıyorum. Şükürler olsun iyi de kazanıyorum” dedi

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Foto - Hobi olarak başladı mesleği oldu

Karadeniz Bölgesi'nin her yerinden müşterileri olduğunu söyleyen Aydın, genç neslin bu tür mesleklere sıcak bakmadığını ifade etti. Aydın, “Maalesef bizler mesleğimizin son ustasıyız. Bizden sonra bu mesleği yapacak birileri yok. Yanıma birkaç defa çırak aldım ama yapamadılar. Makas tutmayı bile beceremediler, kendilerini işe vermediler. Yaptığın işin aşığı olacaksın. Bu işi bana kimse öğretmedi” diyerek gençlerin ilgisizliğinden yakındı.

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Foto - Hobi olarak başladı mesleği oldu

60 yaşındaki Ahmet Aydın'ın sepetleri, el sanatları kültürüne önemli bir katkı sağlarken, kendisi de bu sanatı yaşatmaya devam ediyor. Plastik malzemeden yapılan el emeği sepetler, boyutlarına göre 30 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor ve bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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