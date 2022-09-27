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Teknoloji-Bilişim
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Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

2022-09-27 16:06:06
Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Robotların Dünyası" sergisi açıldı.

#1
Foto - Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

Söz konusu sergi, filmlerde rol almış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlara kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

Sergi, Klovic Sarayı Galerisi'nde açıldı.

#3
Foto - Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

Üç ay ziyarete açık kalacağı bildirilen sergi, meraklılarına Yıldız Savaşları filmindeki karakterlerden, terminatör robot ve sevimli robot Wall-e'ye kadar birçok robotu yakından görme fırsatı sağlıyor.

#4
Foto - Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

Serginin ilgi odağını köpek robot "Koko" oluştururken kedi robotun sergi alanında dolaşması ilgiyle izlendi.

#5
Foto - Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi

Zagreb'deki sergi kameralara böyle yansıdı.

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