2022-09-27 16:06:06 Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Robotların Dünyası" sergisi açıldı.
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Robotların Dünyası" sergisi açıldı.
Söz konusu sergi, filmlerde rol almış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlara kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor.
Sergi, Klovic Sarayı Galerisi'nde açıldı.
Üç ay ziyarete açık kalacağı bildirilen sergi, meraklılarına Yıldız Savaşları filmindeki karakterlerden, terminatör robot ve sevimli robot Wall-e'ye kadar birçok robotu yakından görme fırsatı sağlıyor.
Serginin ilgi odağını köpek robot "Koko" oluştururken kedi robotun sergi alanında dolaşması ilgiyle izlendi.
Zagreb'deki sergi kameralara böyle yansıdı.
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