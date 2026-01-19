Trump, şimdi de Müslüman ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ABD’den hemen atılmalı

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı hedef aldı. Somali asıllı olan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini belirten Trump, "O her şeyi biliyor" dedi. Trump'a yanıt veren Omar ise "Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak" dedi.