Konut fiyatları son 5 yılda 13 kat arttı! Yatırımcıya en çok kazandıran il oldu Erdoğan gidiyor, imzalar atılıyor: Suudi petrol devinden Türkiye'ye 2 milyar dolarlık çıkarma Avrupa yavaşladı Türkiye hâlâ kilit oyuncu! Otomotivde 7.7 milyar dolarlık açık yeni yatırımları zorunlu kılıyor! Bir kaşık ekleyip tüketin: Sindirim sistemini makine gibi çalıştırıyor! Piyasalarda deprem etkisi! Altın ve gümüşten tarihi rekor: Gram altın 6.500 lirayı aştı Komşuda tarihi an! Bitmez sanılan bir devir, bu mermiyle resmen kapandı Eski hakemler yorumladı! İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlar
Trump, şimdi de Müslüman ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ABD’den hemen atılmalı
ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı hedef aldı. Somali asıllı olan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini belirten Trump, "O her şeyi biliyor" dedi. Trump'a yanıt veren Omar ise "Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak" dedi.

