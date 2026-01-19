Ankara'ya yakın isim 'emeklilere müjde yükleniyor' diyerek duyurdu

2002 yılında asgari ücret 164 TL en düşük Bağkur tarım emekli aylığı 65 TL idi. Aynı dönemde en düşük SSK emekli aylığı 150 TL, Türk İş’in açıkladığı açlık sınırı ise 307 TL’ydi. Yani 64 TL’lik en düşük emekli aylığı net asgari ücretin ve açlık sınırının altındaydı. 2002 yılında 164 TL’lik net asgari ücret TÜRK-İŞ'in 307 lira olarak açıkladığı açlık sınırının yarısı kadar altında. 2005 yılında net asgari ücret 350 lira, açlık sınırı 527 lira, 2010'da net asgari ücret 577 lira, açlık sınırı 812 lira, 2015'te net asgari ücret 949 lira, açlık sınırı 1.257 lira, 2020'de net asgari ücret 2.325 lira, TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 2.219 lira. Yani net asgari ücret her yıl açlık sınırının altında kalmış. 2019 yılı burada istisna asgari ücret ilk defa 2019 yılında açlık sınırının üzerine çıkmış. Şimdi tekrar altına inse de ekonomideki iyileşme asgari ücreti daha da yukarı çekecektir. Ama asıl olan rakamların büyümesi değil fiyat istikrarının sağlanması ve alım gücünün yükselmesidir.