Türkiye
8
Yeniakit Publisher
İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

Yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da etkisini gösterdi. Mega kent beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece boyunca sürdü. Başta Çamlıca Tepesi olmak üzere kentin birçok noktası beyaza büründü.

#2
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

#3
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı. Çamlıca Tepesi'ne gelenler, karın keyfini çıkardı.

#4
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.

#5
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

#6
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ İstanbul'da gece boyuna süren kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü.

#7
Foto - İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü

Fatih Vatan Caddesi'nde işe gitmek için çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleri ile güçlükle yürüdü.

