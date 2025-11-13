Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Boeing, gecikmenin "lojistik sorunlar"dan kaynaklandığı ifade etsede. Bu açıkalama Hint basınını tatmin etmedi. EurAsian Times’a bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, gecikmenin Türkiye’nin hava sahası izni vermemesi nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. TÜRKİYE DIŞUNDA BAŞKA ROTA YOK MU? Haberde, Türkiye’nin izin vermemesinin gerekçesi olarak Hindistan ile Türkiye arasındaki diplomatik durum gösterildi. Hint basını her ne kadar Türkiye’nin hava sahasını kapattığını iddia etse de Ankara'nın bu süreçte kasıtlı olarak herhangi bir engel koyduğuna dair somut bir kanıt sunamadı. Öyle ki Hindistan, Türkiye FIR (uçuş bilgi bölgesi) hava sahasından geçmeden de varış noktası olan Hindistan'a ulabilirdi. Nitekim İngiltere-Hindistan arasındaki bir uçuş İngiltere > Almanya/Avusturya > Yunanistan > Akdeniz > Lübnan/İsrail ya da doğrudan Irak‑Umman üzerinden Hindistan’a gerçekleştirilebilir. Hint basınının aksine Apache teslimatlarının gecikmesinin daha gerçekçi nedenleri küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, üretim ve lojistik sorunları olabilir. Boeing’in ve ilgili Amerikan yetkililerin açıklamaları da gecikmenin teknik ve lojistik sebeplerle açıklanabileceğini işaret ediyor. Hindistan-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği diplomatik ve askeri destekle gerilmişti. Türkiye, BM platformlarında ve uluslararası diplomatik forumlarda barışçıl çözüm yollarını savunmaya devam ederken, Hindistan medyasının bazı haberleri olayları tek taraflı ve eksik bilgilerle sunuyor. Nitekim bu Hint basınının ilk dezenformasyonu değil. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Hindistan’da bazı medya organlarında Türkiye’nin terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı iddia edilmişti.