Dünya
5
Yeniakit Publisher
Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Hint medyasında yer alan bir haberde, Türkiye'nin Hindistan'a teslim edilmesi planlanan AH-64E Apache helikopterlerini engellediği gizli saklı işler çevirdiğini öne sürdü! "Türkiye, Hindistan Ordusu’na ikinci ve son 6 adetlik AH-64E helikopterin teslimatını engellemiş gibi görünüyor" ifadelerini yazdı. Büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Haberde belirtilene göre, An-124 ağır nakliye uçağı UR-82008, 30 Ekim’de Almanya’nın Leipzig kentinden havalandı ve ABD’deki Mesa Gateway Havalimanı’na ulaştı.

#2
Foto - Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Uçakta Hindistan ordusunun renklerine boyanmış üç Apache helikopteri yer alıyordu. Ancak uçak, 1 Kasım’da İngiltere’deki East Midlands Havalimanı’na indi ve burada tam 8 gün boyunca beklemek zorunda kaldı. Ardından helikopterler, Hindistan’a gitmek yerine tekrar ABD’ye geri döndü.

#3
Foto - Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Boeing, gecikmenin "lojistik sorunlar"dan kaynaklandığı ifade etsede. Bu açıkalama Hint basınını tatmin etmedi. EurAsian Times’a bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, gecikmenin Türkiye’nin hava sahası izni vermemesi nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. TÜRKİYE DIŞUNDA BAŞKA ROTA YOK MU? Haberde, Türkiye’nin izin vermemesinin gerekçesi olarak Hindistan ile Türkiye arasındaki diplomatik durum gösterildi. Hint basını her ne kadar Türkiye’nin hava sahasını kapattığını iddia etse de Ankara'nın bu süreçte kasıtlı olarak herhangi bir engel koyduğuna dair somut bir kanıt sunamadı. Öyle ki Hindistan, Türkiye FIR (uçuş bilgi bölgesi) hava sahasından geçmeden de varış noktası olan Hindistan'a ulabilirdi. Nitekim İngiltere-Hindistan arasındaki bir uçuş İngiltere > Almanya/Avusturya > Yunanistan > Akdeniz > Lübnan/İsrail ya da doğrudan Irak‑Umman üzerinden Hindistan’a gerçekleştirilebilir. Hint basınının aksine Apache teslimatlarının gecikmesinin daha gerçekçi nedenleri küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, üretim ve lojistik sorunları olabilir. Boeing’in ve ilgili Amerikan yetkililerin açıklamaları da gecikmenin teknik ve lojistik sebeplerle açıklanabileceğini işaret ediyor. Hindistan-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği diplomatik ve askeri destekle gerilmişti. Türkiye, BM platformlarında ve uluslararası diplomatik forumlarda barışçıl çözüm yollarını savunmaya devam ederken, Hindistan medyasının bazı haberleri olayları tek taraflı ve eksik bilgilerle sunuyor. Nitekim bu Hint basınının ilk dezenformasyonu değil. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Hindistan’da bazı medya organlarında Türkiye’nin terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı iddia edilmişti.

#4
Foto - Hint basını haberde Türkiye'nin Hindistan'ı engellediğini yazdı! Skandala çevirdiği olay: 6 Adet Apaçi helikopteri

Birkaç gün önce Hindistan'da meydana gelen patlamanın Türkiye tarafından organize edildiğini iddia eden Hint basını, Türkiye'yi hedef alan haberler yayınlamıştı. Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise Hint basınında yer alan iddiaları yalanlamıştı. DMM’den yapılan açıklamada,iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulanmıştı. Merkez, Türkiye’nin her türlü terör eylemini kesin bir biçimde reddettiğini ve uluslararası iş birliği çerçevesinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda bulunduğunu belirmişti. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi’ne aktif katkı sağladığı ve NATO’nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynadığı da açıklamada ifade edilmişti. DMM, “Türkiye’nin Hindistan veya başka bir ülkeye yönelik radikalleşme faaliyetlerinde bulunduğu iddiası tamamen asılsızdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Bu tür manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yöneliktir. Kamuoyunun bu dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer vermişti. .trhaber.

