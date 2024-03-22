  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

2024-03-22 12:02:03
Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Hindistan'ın Bayraktar TB2 SİHA'lara yönelik tehditlerine boyun eğmeyen Güney Asya ülkesi sürpriz hamleyi yaptı.

4
#1
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Maldivler hükümeti, ada ülkesinin deniz çevresini denetlemekle görevli yeni bir Hava Kuvvetlerini kurarken, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını hizmete soktu.

#2
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Başkan Mohamed Muizzu’nun ofisine göre, 15 Mart’ta Noonu Atolü’ndeki Maafaru Uluslararası Havalimanı’nda üç insansız hava aracının (İHA) açılışı yapıldı. Aynı akşam dronlardan biri üsten ilk devriyeyi gerçekleştirdi.

#3
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Maldivler Ulusal Savunma Gücü (MNDF), Defence News’in kaç TB2 satın alındığına ilişkin soruşturmasına yanıt vermedi, ancak Türk medyasına göre bu rakam altı olabilir.

#4
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Türkiye, Bayraktar TB2’leri 3 Mart’ta 37 milyon dolar değerindeki işlemle Maldivler’e teslim etti. İlk Maldivli drone operatörleri Ocak ayında Türkiye’de eğitime başladı ve ikinci partinin de yakında ülkesine dönmesi bekleniyor.

#5
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Savunma Bakanı Ghassan Maumoon, TB2’nin saldırı görevi potansiyeline değinerek şunları söyledi: “Dünya çapında gelişmiş ülkeler tarafından kullanılan gelişmiş bir teknoloji platformudur. Aynı zamanda gözetleme ve arama kurtarmaya odaklanırken, ülkenin egemenliğini savunmak için savunma manevraları yapabilen, ateş gücüne sahip bir silahtır.”

#6
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Abdul Raheem Abdul Latheef, Hava Kuvvetleri’nin kurulmasının “tarihi bir gün” olduğunu söyledi ve bu gücün ülkeyi savunmanın yanı sıra zor durumdaki balıkçılara ve deniz gemilerine yardım etmede öngörülen rolünün altını çizdi.

#7
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Muizzu, Türk hükümetinin anlaşmadaki önemli rolünü kabul etti. Muizzu, Eylül 2023’te seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye’ye gerçekleştirerek birçok savunma firmasını gezdi. Muizzu, Türkiye’nin MNDF’ye belirtilmeyen diğer askeri teçhizatı da ücretsiz sağladığını kaydetti.

#8
Foto - Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Bayraktar TB2 şu anda 33 ülke tarafından kullanılıyor ve küresel filo geçtiğimiz Aralık ayında toplam 750.000 uçuş saatine ulaştı. Üretici Baykar, 2023’te 1,76 milyar dolarlık rekor ihracat açıkladı. Muizzu ayrıca Sahil Güvenlik’in kapasitesinin iki katına çıkarılması da dahil olmak üzere Maldivler’in askeri yeteneklerini güçlendirme çabalarını da duyurdu. Eski ekipmanı yenilemek, Hava Kuvvetleri filosunu genişletmek ve kara platformlarını geliştirmek için bir girişimde bulunduğunu açıkladı. Maldivler, Hint yarımadasının 230 deniz mili güneybatısında yer alır ve 974.000 km²’lik münhasır ekonomik bölgeye sahiptir. Beş büyük uluslararası nakliye yolu kendi topraklarından geçmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yavuz

Bir ülke 37 milyon dolarla ülke savunmasını güçlendiriyor futbolda 2 topçuya veriyorsun bu parayı hiçbir faydası yok, dışa boşyere giden paralar.ALLAH bir an önce aklumızı faydalı olan şeylere yönlendirsin

Murat gözükara

Hani bunlar maket diyen kafalar nerde....
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
'CHP'ye koltuk değneği olmam!' Yeniden Refah Partisi'nde anlamlı istifa
Siyaset

'CHP'ye koltuk değneği olmam!' Yeniden Refah Partisi'nde anlamlı istifa

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, "Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır" diyerek görevinden istifa..
Guterres zamanı geldi diyerek duyurdu! Siyonistler çılgına döndü
Dünya

Guterres zamanı geldi diyerek duyurdu! Siyonistler çılgına döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları katil İsrail yöneticilerini çılgına çevirdi.
Özgür Özel mitingde rezil oldu! İzleyenler gülme krizine girdi
Siyaset

Özgür Özel mitingde rezil oldu! İzleyenler gülme krizine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir mitingde rezil oldu. Aday tanıtım mitingine ilçe başkanlarının da gelmemesi ..
Ekrem İmamoğlu'nun iftarında Hristiyanlar, Yahudiler, Süryaniler ve Caferiler var! Bakın kim yok
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun iftarında Hristiyanlar, Yahudiler, Süryaniler ve Caferiler var! Bakın kim yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde çeşitli din gruplarından mensuplarla iftarda bir araya geldi. İftar..
Sosyal Medya

"Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim çünkü gerizekalıyım"

Bir sokak röportajında kendisine "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" sorusu yöneltilen vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu...
ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama
Dünya

ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23