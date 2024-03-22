Hindistan'ın korktuğu başına geldi! Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı

Bayraktar TB2 şu anda 33 ülke tarafından kullanılıyor ve küresel filo geçtiğimiz Aralık ayında toplam 750.000 uçuş saatine ulaştı. Üretici Baykar, 2023’te 1,76 milyar dolarlık rekor ihracat açıkladı. Muizzu ayrıca Sahil Güvenlik’in kapasitesinin iki katına çıkarılması da dahil olmak üzere Maldivler’in askeri yeteneklerini güçlendirme çabalarını da duyurdu. Eski ekipmanı yenilemek, Hava Kuvvetleri filosunu genişletmek ve kara platformlarını geliştirmek için bir girişimde bulunduğunu açıkladı. Maldivler, Hint yarımadasının 230 deniz mili güneybatısında yer alır ve 974.000 km²’lik münhasır ekonomik bölgeye sahiptir. Beş büyük uluslararası nakliye yolu kendi topraklarından geçmektedir.