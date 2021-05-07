2021-05-07 17:54:36 Hindistan'dan yola çıkan gemi karantinaya alındı
Hindistan'dan yola çıkan kargo gemisi, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.
Hindistan'dan yola çıkan kargo gemisi, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.
Geminin Panama bandrollü MV Hilma isimli kargo gemisi olduğu öğrenildi.
Gemideki müretttebattan 13'ünün koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine gemi karantinaya alındı.
Geminin, Endonezya'nın Cilacap kentindeki Tanjung Intan Limanı'nda karantinaya alındığı bildirildi.
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