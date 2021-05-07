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Sağlık
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Hindistan'dan yola çıkan gemi karantinaya alındı

2021-05-07 17:54:36
Hindistan'dan yola çıkan gemi karantinaya alındı

Hindistan'dan yola çıkan kargo gemisi, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

#1
Foto - Geminin Panama bandrollü MV Hilma isimli kargo gemisi olduğu öğrenildi.

Geminin Panama bandrollü MV Hilma isimli kargo gemisi olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Gemideki müretttebattan 13'ünün koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gemideki müretttebattan 13'ünün koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

#3
Foto - Bunun üzerine gemi karantinaya alındı.

Bunun üzerine gemi karantinaya alındı.

#4
Foto - Geminin, Endonezya'nın Cilacap kentindeki Tanjung Intan Limanı'nda karantinaya alındığı bildirildi.

Geminin, Endonezya'nın Cilacap kentindeki Tanjung Intan Limanı'nda karantinaya alındığı bildirildi.

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