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Doğa
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Hilal şeklindeki ay görenleri mest etti

2022-06-06 23:31:10
Hilal şeklindeki ay görenleri mest etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.

#1
Foto - İlçede akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı.

İlçede akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı.

#2
Foto - Ayın kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti.

Ayın kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti.

#3
Foto - Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

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