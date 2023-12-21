Hilal Kaplan’dan olay sözler! Hakikaten verilmiş sadakamız varmış

“Muhalefet partileri, siyaset tarihçileri için ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez bir belediye başkanı ile bir muhalefet partisi lideri, milyonların gözü önünde kavgaya tutuştu. "Partimizin içişlerine karışıyorlar. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben bunu 1997 yılında yaşadım, idmanlıyım." Meral Akşener bu konuşmayı partisinin belediye başkanı adayını açıklamak için gittiği Uşak'taki il binasında yaptı. Geçen yıl bu zamanlar olsa AK Parti ya da MHP'ye söylediği zannedilen bu sözleri Ekrem İmamoğlu'na söylemesi, bazı İyi Partililerde hayal kırıklığına neden olsa da Akşener çok kızgındı. Akşener, İstanbul ve Ankara'da da seçimlere tek başlarına katılacaklarını açıkladı.