2023-12-21 14:46:29 Hilal Kaplan’dan olay sözler! Hakikaten verilmiş sadakamız varmış
Hilal Kaplan, İyi Parti lideri Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan siyasi kavganın detaylarına odaklandı. Söz konusu gerilimin, İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'daki bağımsız seçim stratejilerine yansıdığını belirten Kaplan, “Bir önceki yazımı ‘Verilmiş sadakamız varmış’ diyerek bitirmiştim. Bu yazımı da Türkiye'yi bu muhalefete teslim etmeyen seçmenlere teşekkür ederek bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: