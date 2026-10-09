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Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste gelen başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Riva tesislerinde kurmaylarla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Kamuoyunda istifa baskılarıyla karşı karşıya kalan İtalyan çalıştırıcının, görevden ayrılması durumunda 5 aylık tazminatını talep etmeyeceğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Milli cephede yaşanan bu şaşırtıcı gelişmeler teknik heyet ve federasyon kanadındaki hareketliliği doruk noktasına çıkardı.

#1
Foto - Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız ilk 4 maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ay-yıldızlılar, Fransa, İtalya (2 kere) ve Belçika'ya mağlup oldu. Çıktığı 4 maçta puan alamayan milliler grupta son sıraya demir attı.

#2
Foto - Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

Art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Taraftarlar, İtalyan teknik adamla yolların ayrılması için TFF'ye baskı yaparken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

Geçtiğimiz salı günü TFF'nin Riva'daki merkezine giden Vincenzo Montella burada milli takım yöneticileriyle bir toplantı yaptı. İtalyan teknik adama dair son karar hâlâ verilmedi.

#4
Foto - Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; TFF, Vincenzo Monella ile yolların ayrılması halinde 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyecekti. Ancak Montella'nın ayrılık halinde tazminat talep etmediği öne sürüldü.

#5
Foto - Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi

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