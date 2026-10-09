Eleştiri oklarının hedefindeki Montella’dan kritik karar: TFF’ye gidip bildirdi
UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste gelen başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Riva tesislerinde kurmaylarla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Kamuoyunda istifa baskılarıyla karşı karşıya kalan İtalyan çalıştırıcının, görevden ayrılması durumunda 5 aylık tazminatını talep etmeyeceğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Milli cephede yaşanan bu şaşırtıcı gelişmeler teknik heyet ve federasyon kanadındaki hareketliliği doruk noktasına çıkardı.