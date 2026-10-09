Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Murtezaoğlu, savaş nedeniyle hasar alan gemilerde zararın çoğunlukla köprü üstü, kumanda ve baca bölümleri ile yaşam mahallerinde görüldüğünü belirtti. Bazı gemilerde ise makine dairesinde de hasar meydana geldiğini ifade etti. Hasarlı gemilerin onarım sürecinin yalnızca sac değişimi veya mekanik bakımla sınırlı olmadığını anlatan Murtezaoğlu, “Hasarlar genellikle köprü üstü dediğimiz, geminin kumanda ve baca bölgesi ve bazılarında makine dairesinden hasar alan gemiler var. Ağırlıklı yaşam mahalli bölgesinden hasar alıyorlar. Normal bir geminin sacını değiştirirsiniz, mekanik bakımını yaparsınız fakat burada elektrik, mekanik, izolasyon ve elektronik devrelerine kadar değişik hasarlar aynı anda olabiliyor. Bunların tamamını koordine edip tamirini organize ediyoruz.” dedi.