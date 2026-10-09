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Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

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Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Son dönemde Karadeniz'de seyreden Türk gemilerini hedef alan Ukrayna'ya yönelik tepkiler artarken Trabzon Tersanesi'nde acil durum ilan edildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Haberdenizde'de yer alan habere göre, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Karadeniz’de düzenlenen saldırılarda zarar gören gemiler, onarım için Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Trabzon Tersanesi’ne geliyor. Son iki ayda 17 hasarlı geminin yanaştığı tersanede altı geminin tamiri tamamlandı, 11 gemide ise çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz’de hasar gören ticari gemiler, Türkiye’de onarım için Trabzon’un Sürmene ilçesindeki tersaneyi tercih ediyor. Ulaşım avantajı ve teknik altyapısıyla öne çıkan Trabzon Tersanesi, savaş sırasında zarar gören gemilerin bakım ve tadilat işlemlerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

#3
Foto - Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Toplam 104 dönümlük alan üzerine kurulu tersaneye yaklaşık iki aylık dönemde 17 hasarlı gemi getirildi. Bu gemilerden altısının onarımı tamamlanırken, 11 gemide çalışmalar devam ediyor. Tersane yönetimi, önümüzdeki dönemde yeni hasarlı gemilerin de gelmesini bekliyor. Trabzon Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Kapt. İlyas Murtezaoğlu, savaşta zarar gören gemilerin onarımının standart bakım çalışmalarından farklı bir uzmanlık gerektirdiğini belirtti. Tersanenin bu alanda zaman içinde önemli bir deneyim kazandığını aktaran Murtezaoğlu, çok sayıda hasarlı geminin onarılarak yeniden gönderildiğini söyledi.

#4
Foto - Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Murtezaoğlu, savaş nedeniyle hasar alan gemilerde zararın çoğunlukla köprü üstü, kumanda ve baca bölümleri ile yaşam mahallerinde görüldüğünü belirtti. Bazı gemilerde ise makine dairesinde de hasar meydana geldiğini ifade etti. Hasarlı gemilerin onarım sürecinin yalnızca sac değişimi veya mekanik bakımla sınırlı olmadığını anlatan Murtezaoğlu, “Hasarlar genellikle köprü üstü dediğimiz, geminin kumanda ve baca bölgesi ve bazılarında makine dairesinden hasar alan gemiler var. Ağırlıklı yaşam mahalli bölgesinden hasar alıyorlar. Normal bir geminin sacını değiştirirsiniz, mekanik bakımını yaparsınız fakat burada elektrik, mekanik, izolasyon ve elektronik devrelerine kadar değişik hasarlar aynı anda olabiliyor. Bunların tamamını koordine edip tamirini organize ediyoruz.” dedi.

#5
Foto - Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Aynı zamanda kaptan olan Murtezaoğlu, Trabzon’a onarım amacıyla gelen gemilerin gerekli resmi izin ve onayları aldıktan sonra hazırlanan plan doğrultusunda tamir edildiğini kaydetti. Tersanenin aynı anda 10 geminin onarımını gerçekleştirebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu belirten Murtezaoğlu, çalışmaların yaklaşık 400 kişilik ekiple yürütüldüğünü söyledi. İş yoğunluğuna göre personel sayısının artırılabildiğini aktaran Murtezaoğlu, bölgedeki iş gücünden yararlanarak istihdama da katkı sağladıklarını ifade etti.

#6
Foto - Ukrayna müttefikliğe sığmayan işler yapıyordu: Trabzon'un kritik noktasında acil durum ilan edildi

Trabzon Tersanesi’nin Doğu Karadeniz’de bu ölçekte hizmet sunabilen tek tersane olduğunu vurgulayan Murtezaoğlu, “Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hasar alan gemilerde gerek uzmanlık gerek kapasite olarak bölgede hizmet verebilen tek tersaneyiz.” ifadelerini kullandı. Savaşın sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Murtezaoğlu, hasarlı gemilerin onarımı için özel ekipler oluşturduklarını belirterek, “Keşke olmasaydı fakat böyle bir durumda başarılı bir şekilde başa çıkıyoruz. Bu gemilerinin hasarlarını onarmak üzere ayrı ekipler kuruyoruz. Dolayısıyla işimizi aksatmıyor.” dedi.

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