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Medya
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Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

2024-01-02 16:33:21
Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

Hilal Kaplan, Riyad’daki Süper Kupa kriziyle birlikte bir defa daha fitili ateşlenen “Atatürkçülük” tartışmasına bodoslama daldı. Atatürk'ün arkasına saklanıp, hesabı da iktidarın önüne koymaya çalışan çevrelere çok sert tepki gösteren Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

“(…) Sosyal medyada Ali Koç'la ilişkili olduğu söylenen hesapların, Suudilerin statta İstiklal Marşı okutmadığı veya Türk bayraklarını yasakladığı bilgisi doğru değildi. Hatta statta 2 gün önce yapılan İstiklal Marşı provası videosu da sosyal medyada yayınlandı. Nitekim TFF de "Yüzüncü yıla özel Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" duyurusu yaptı. 

#2
Foto - Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

Ayrıca çok Atatürkçüsünüz ya, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılını monarşiyle yönetilen bir ülkede anmak nedir? Maçı Samsun'da, Ankara'da veya İstanbul'da yapmadınız da neden Riyad'a taşıdınız diye sormak gerekmez mi? Madem taşıdınız, bu kahramanlık pozları kime?  Futbol camiasından kaynaklarım Ali Koç'a şu soruların yöneltilmesini istiyorlar: Protokolde olmayan pankartlar ve firmalarla takımını Riyad'a getirirken devlet başkanlarının formada yer almasının FIFA kurallarında yasak olduğunu bilmeyen bir kulüp başkanı mıdır? TFF Başkanı'nı "Suudi Arabistan, futbola büyük önem veriyor, yatırım yapıyor. Kulüplerimizin de prestiji olur" diyerek teklifi getiren Ali Koç değil midir? Büyükekşi, GS ve FB Başkanlarını bir ay önce Riva'ya davet edip maçın Riyad'da oynanmasına itirazları varsa iptal edilebileceğini söylemiş ve Ali Koç bir sorun olmadığını belirtmiş midir? Disney'in Atatürk filmine sponsor olan Koç Holding'in, Disney filmden çekildikten sonra kendilerinin de sponsorluktan çekildiğinden bilgisi var mıdır? Bu muazzam Atatürkçülüğün sınırı Disney'e gelene kadar mıdır? 

#3
Foto - Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

Velhasıl yüzüncü yıl gibi simgesel kıymeti büyük olan bir dönemde, kupa maçını sadece para için Suudi Arabistan'da oynamayı kabul eden de kulüp başkanları; iki ay önce yapılan sözleşmeye aykırı olacak şekilde ek şartlarını son dakika dayatan da kulüp başkanları, sonuç alamayınca oraya bilet ve otelini ayarlayıp maç izlemeye gidenler başta olmak üzere herkesi mağdur eden de kulüp başkanları ama sorsan kahraman olan da kulüp başkanları!.. 

#4
Foto - Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

Kimse bir krizin hem sebebi hem de kahramanı olamaz. Kusur sahibi kendinizken, kendi fabrikalarınızda çalışmaya giren işçilere sözleşmelerine aykırı tek maddenin hesabını sorup işten çıkartırken, uluslararası boyuta kendinizin taşıdığı maça son dakika şart dayatıp, sonuç alamayınca Atatürk'ün arkasına saklanıp hesabı da iktidarın önüne koyamazsınız. O 'süveter', sizin her kusurunuzu örtmek zorunda değil.  2024 yılını maskeli balolardan uzak geçirmemiz dileğiyle…”

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