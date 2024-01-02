Hilal Kaplan’dan bomba hamle! Sen ne yaptın böyle bacım

Ayrıca çok Atatürkçüsünüz ya, Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılını monarşiyle yönetilen bir ülkede anmak nedir? Maçı Samsun'da, Ankara'da veya İstanbul'da yapmadınız da neden Riyad'a taşıdınız diye sormak gerekmez mi? Madem taşıdınız, bu kahramanlık pozları kime? Futbol camiasından kaynaklarım Ali Koç'a şu soruların yöneltilmesini istiyorlar: Protokolde olmayan pankartlar ve firmalarla takımını Riyad'a getirirken devlet başkanlarının formada yer almasının FIFA kurallarında yasak olduğunu bilmeyen bir kulüp başkanı mıdır? TFF Başkanı'nı "Suudi Arabistan, futbola büyük önem veriyor, yatırım yapıyor. Kulüplerimizin de prestiji olur" diyerek teklifi getiren Ali Koç değil midir? Büyükekşi, GS ve FB Başkanlarını bir ay önce Riva'ya davet edip maçın Riyad'da oynanmasına itirazları varsa iptal edilebileceğini söylemiş ve Ali Koç bir sorun olmadığını belirtmiş midir? Disney'in Atatürk filmine sponsor olan Koç Holding'in, Disney filmden çekildikten sonra kendilerinin de sponsorluktan çekildiğinden bilgisi var mıdır? Bu muazzam Atatürkçülüğün sınırı Disney'e gelene kadar mıdır?