Hilal Kaplan'dan Berat Albayrak çıkışı: At izi belki de artan biçimde it izine karıştığı için bugün buradayız

Fon soygunculuğunun bana öğrettiği üç ders oldu. İlki, borsa hakkında hiçbir şey bilmediğimdi! Ters repo, brüt takas, saklamacı, değerleme... Haftalardır bu kelimelerin arasında dolaşırken fark ettim ki milyonlarca yurttaş gibi ben de sistemin aşağı yukarı dürüst işlediğine dair bir inanca sahipmişim. Meğer o inanç da bir tür "fon"muş ve içi fena halde boşaltılmış. Toparlamak elbette hükümetin acil vazifelerindendir. Bu bir. İkincisi, bu ülkenin kaynakları aslında hepimize fazlasıyla yetermiş.