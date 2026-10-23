Hilal Kaplan'dan Berat Albayrak çıkışı: At izi belki de artan biçimde it izine karıştığı için bugün buradayız
Gazeteci yazar Hilal Kaplan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon skandalı nedeniyle hedef gösterilmesine sert çıktı. Albayrak'ın görevden ayrıldığı dönemde 'at izini it izine karıştı. Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştı' şeklindeki çıkışını işaret eden Kaplan, gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek "At izi belki de artan biçimde it izine karıştığı için bugün buradayız" ifadelerini kullandı. İşte Kaplan'ın Sabah'ta kaleme aldığı 'Hükümete yakın' başlıklı o yazısı...