Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı
Jeopolitik gerilim ile yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerin aynı anda yükselmesi küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Brent petrol 114,70 dolarla savaşın başlangıcında gördüğü zirveye yaklaşırken teknoloji devlerinde sert kayıplar yaşandı. Altın 4 bin doların altını test etti, gümüş bir yılın dibine sürüklendi, Bitcoin ise 81 bin dolar sınırına kadar geriledi. Hisse piyasalarından çıkan paranın ABD tahvillerine yönelmesi dikkat çekti.