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Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

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Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

Jeopolitik gerilim ile yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerin aynı anda yükselmesi küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Brent petrol 114,70 dolarla savaşın başlangıcında gördüğü zirveye yaklaşırken teknoloji devlerinde sert kayıplar yaşandı. Altın 4 bin doların altını test etti, gümüş bir yılın dibine sürüklendi, Bitcoin ise 81 bin dolar sınırına kadar geriledi. Hisse piyasalarından çıkan paranın ABD tahvillerine yönelmesi dikkat çekti.

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Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

Küresel piyasalarda yatırımcıların risk algısı hızla değişirken petrol, teknoloji hisseleri, değerli metaller ve kripto paralarda sert fiyat hareketleri yaşandı. Orta Doğu'daki gerilim ile Rusya-Ukrayna hattında enerji altyapılarını hedef alan saldırılar petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrolün varil fiyatı ilk işlemlerde 114,70 dolara kadar yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent'in Orta Doğu'daki çatışmaların ilk döneminde test ettiği 119,50 dolarlık seviyeye yeniden yaklaşması dikkat çekti.

#2
Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

PETROLDE 120 DOLAR SINIRINA DOĞRU Petrol fiyatlarını yukarı taşıyan gelişmelerin başında Orta Doğu'daki tansiyon geliyor. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve son olarak Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanının hedef alınması enerji piyasalarındaki endişeyi büyüttü. ABD ve İsrail'in gelecek ay yapılacak ara seçimlerin ardından yeni operasyon seçenekleri üzerinde çalıştığı ve İran'ın enerji altyapısının olası hedefler arasında bulunduğu da ileri sürülüyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik tehditlerin sürmesi ise petrol piyasasının yakından takip ettiği bir diğer risk. Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapılarının karşılıklı olarak hedef alınması da arz güvenliği üzerindeki baskıyı artırıyor. Bütün bu gelişmeler petrol fiyatlarının üzerindeki jeopolitik risk primini yeniden yukarı taşıdı.

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Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

BU KEZ DE YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ VURDU Petrol yükselirken Wall Street'te ise bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Yapay zekâ yatırımlarının gerektirdiği devasa sermaye ve yapılan harcamaların kısa sürede gelir yaratıp yaratamayacağına ilişkin soru işaretleri teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Meta'nın negatif nakit akışı açıklaması ve sermaye harcaması beklentisini yükseltmesi piyasalardaki tedirginliği artırdı. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yapay zekânın geliştirilme sürecinde kullanılabilecek sermayeye ilişkin değerlendirmeleri de yakından takip edildi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 2,9 gerileyerek son haftaların en sert günlük kayıplarından birini yaşadı. Dev teknoloji şirketlerinde de tablo kırmızıya döndü: Nvidia yüzde 4,40, AMD yüzde 8,1, Amazon yüzde 4,47, Microsoft yüzde 2,23, Meta yüzde 6,98 ve Alphabet yüzde 3,08 değer kaybetti.

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Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ Teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası diğer yatırım araçlarına da sıçradı. Altının ons fiyatı yüzde 2,81 düşerek 4.024 dolardan kapanmasının ardından yeni işlemlerde 3.986 dolara kadar geriledi. Ons altın daha sonra 4.015 dolar civarında denge arayışına girdi. Normal şartlarda jeopolitik gerilim dönemlerinde güvenli liman talebinden destek bulan altının bu kez satış baskısıyla karşılaşması piyasalardaki nakde dönüş eğilimini öne çıkardı.

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Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

GÜMÜŞ BİR YILIN DİBİNİ TEST ETTİ En dikkat çekici hareketlerden biri ise gümüşte yaşandı. Gümüş 53,45 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test etti. Gümüşün sanayi ve teknoloji sektörlerindeki kullanımının yüksek olması nedeniyle yapay zekâ ve teknoloji yatırımlarına yönelik endişelerin metal üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

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Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

BİTCOİN DE SATIŞTAN KURTULAMADI Riskli varlıklardan kaçış kripto para piyasasına da yansıdı. Bitcoin yüzde 3,22 değer kaybederek 81 bin 315 dolara kadar düştü. Bitcoin daha sonraki işlemlerde 81 bin 750 dolar civarında fiyatlandı. Böylece petrol yükselirken teknoloji hisseleri, değerli metaller ve kripto varlıkların aynı anda satış baskısıyla karşılaşması piyasalardaki sıra dışı fiyatlamayı gözler önüne serdi.

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Foto - Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

PARA ABD TAHVİLLERİNE KAÇTI Satış dalgasında yatırımcıların yöneldiği adreslerden biri ABD tahvilleri oldu. Hisse senetlerinden çıkan paranın tahvillere yönelmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir ay sonra yeniden yüzde 5 seviyesinin altına geriledi. Wall Street'teki satışlar Asya'ya da taşındı. Japonya borsasında kayıplar yüzde 1,7'ye ulaşırken Güney Kore'deki düşüş yüzde 2,3'ü aştı. Çin endekslerinde de yüzde 1'in üzerinde kayıplar görüldü. Petrol fiyatlarının savaş dönemindeki zirveye yaklaşması ve teknoloji hisselerindeki sert satışların aynı zamana denk gelmesi nedeniyle piyasaların gözü şimdi hem Orta Doğu'dan gelecek haberlerde hem de yapay zekâ devlerinin bilançolarında olacak.

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