Küresel piyasalarda dengeler altüst oldu! Petrol 115 dolara koştu, teknoloji devleri çakıldı

PETROLDE 120 DOLAR SINIRINA DOĞRU Petrol fiyatlarını yukarı taşıyan gelişmelerin başında Orta Doğu'daki tansiyon geliyor. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve son olarak Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanının hedef alınması enerji piyasalarındaki endişeyi büyüttü. ABD ve İsrail'in gelecek ay yapılacak ara seçimlerin ardından yeni operasyon seçenekleri üzerinde çalıştığı ve İran'ın enerji altyapısının olası hedefler arasında bulunduğu da ileri sürülüyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik tehditlerin sürmesi ise petrol piyasasının yakından takip ettiği bir diğer risk. Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapılarının karşılıklı olarak hedef alınması da arz güvenliği üzerindeki baskıyı artırıyor. Bütün bu gelişmeler petrol fiyatlarının üzerindeki jeopolitik risk primini yeniden yukarı taşıdı.