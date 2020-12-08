Hiçbirimiz bunu bilmeden yiyoruz! Direkt beyni etkiliyormuş

Serotonin sandığını gibi sadece mutluluk hormonu değil bundan çok çok daha fazlası... Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu yüzden de besin değerlerine ve bu değerlerin etkilerine göre tüketim yapmıyoruz. Ancak gelin görün ki özellikle serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahip. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor.