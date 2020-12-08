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Sağlık
46
Hiçbirimiz bunu bilmeden yiyoruz! Direkt beyni etkiliyormuş

2020-12-08 11:30:48
Hiçbirimiz bunu bilmeden yiyoruz! Direkt beyni etkiliyormuş

Serotonin sandığını gibi sadece mutluluk hormonu değil bundan çok çok daha fazlası... Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu yüzden de besin değerlerine ve bu değerlerin etkilerine göre tüketim yapmıyoruz. Ancak gelin görün ki özellikle serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahip. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor.

#1
Foto - Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

#2
Foto - Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

#3
Foto - Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

#4
Foto - SEROTONİN İÇEREN BESİNLER TAHILLAR: Kompleks B vitaminleri bakımından zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü gibi besinler serotonin üretimine yardımcı olan gıdalar arasındadır.

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER TAHILLAR: Kompleks B vitaminleri bakımından zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü gibi besinler serotonin üretimine yardımcı olan gıdalar arasındadır.

#5
Foto - ET: Somon, ton balığı, sardalye gibi balıklar doğal bir aminoasit olan ve serotonin üretiminde kullanılan bir aminoasit olan

ET: Somon, ton balığı, sardalye gibi balıklar doğal bir aminoasit olan ve serotonin üretiminde kullanılan bir aminoasit olan "triptofan" için mükemmel kaynaklardır.

#6
Foto - YEMİŞ VE TOHUMLAR: Ceviz serotonin üretimi için özellikle yararlıdır. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yer fıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonin seviyesini arttıran diğer yemişler arasındadır.

YEMİŞ VE TOHUMLAR: Ceviz serotonin üretimi için özellikle yararlıdır. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yer fıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonin seviyesini arttıran diğer yemişler arasındadır.

#7
Foto - YAĞLAR: Balık yağı, ceviz yağı, keten tohumu yağı, üzüm çekirdeği, aspir, ayçiçeği, kanola, buğday tohumu yağı gibi doğal yağlarda bulunan omega-3 ve omega-6 esansiyel yağ asitlerinin serotonin üretimini arttırdığı bilinmektedir.

YAĞLAR: Balık yağı, ceviz yağı, keten tohumu yağı, üzüm çekirdeği, aspir, ayçiçeği, kanola, buğday tohumu yağı gibi doğal yağlarda bulunan omega-3 ve omega-6 esansiyel yağ asitlerinin serotonin üretimini arttırdığı bilinmektedir.

#8
Foto - SÜT ÜRÜNLERİ: Ete ürünlerine göre daha az olmakla birlikte serotonin üretiminde kullanılan

SÜT ÜRÜNLERİ: Ete ürünlerine göre daha az olmakla birlikte serotonin üretiminde kullanılan "triptofan" içeren süt ve peynir çeşitleri serotonin seviyesini arttırmak ve korumak için tüketilebilir.

#9
Foto - AY ÇEKİRDEĞİ

AY ÇEKİRDEĞİ

#10
Foto - BADEM

BADEM

#11
Foto - BEZELYE

BEZELYE

#12
Foto - BİTTER ÇİKOLATA

BİTTER ÇİKOLATA

#13
Foto - BROKOLİ

BROKOLİ

#14
Foto - CEVİZ

CEVİZ

#15
Foto - ÇİLEK

ÇİLEK

#16
Foto - DOMATES

DOMATES

#17
Foto - ELMA

ELMA

#18
Foto - ENGİNAR

ENGİNAR

#19
Foto - GREYFURT

GREYFURT

#20
Foto - HİNDİ

HİNDİ

#21
Foto - ISIRGAN OTU

ISIRGAN OTU

#22
Foto - ISPANAK

ISPANAK

#23
Foto - İNCİR

İNCİR

#24
Foto - KABAK ÇEKİRDEĞİ

KABAK ÇEKİRDEĞİ

#25
Foto - KARNABAHAR

KARNABAHAR

#26
Foto - KETEN TOHUMU

KETEN TOHUMU

#27
Foto - KIRMIZI ET

KIRMIZI ET

#28
Foto - KİRAZ

KİRAZ

#29
Foto - KİVİ

KİVİ

#30
Foto - KURU FASULYE

KURU FASULYE

#31
Foto - KUŞBURNU

KUŞBURNU

#32
Foto - LAHANA

LAHANA

#33
Foto - MANGO

MANGO

#34
Foto - MAYDANOZ

MAYDANOZ

#35
Foto - MERCİMEK

MERCİMEK

#36
Foto - MUZ

MUZ

#37
Foto - PATATES

PATATES

#38
Foto - SOYA

SOYA

#39
Foto - SUSAM

SUSAM

#40
Foto - SÜT

SÜT

#41
Foto - TERE

TERE

#42
Foto - TON BALIĞI

TON BALIĞI

#43
Foto - YER FISTIĞI

YER FISTIĞI

#44
Foto - YEŞİL ÇAY

YEŞİL ÇAY

#45
Foto - YUMURTA

YUMURTA

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